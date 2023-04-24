В Алтайском крае открыли движение по трассе, которую закрывали из-за паводка
Во время таяния снега уровень там поднялся до моста
24 апреля 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае открыли движение на трассе Алейск – Безголосово, сообщили в правительстве региона.
Во время снеготаяния произошёл резкий подъём талых вод до уровня моста через реку Алей, из-за чего проезд отсутствовал для всех видов транспорта.
Альтернативный проезд до села Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск - Петропавловское – Смоленское.
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