В Алтайском крае открыли форум регионального кинематографа "Новый вектор. Сибирь"

На открытии мероприятия побывал театральный режиссер Евгений Гришковец, который когда-то сам покинул Сибирь

01 февраля 2024, 07:01, ИА Амител

Открытие "Новый вектор. Сибирь" / Фото: amic.ru

Творческая встреча с российским писателем, драматургом и театральным режиссером Евгением Гришковцом прошла в рамках церемонии открытия форума регионального кинематографа "Новый вектор. Сибирь", который проводят с 31 января по 3 февраля в Белокурихе. Гости получили возможность услышать из уст автора отрывки из его лучших и новых произведений и провести время в дружественной обстановке.

Участие в форуме примут более 100 представителей отечественной киноиндустрии из 12 регионов России: органов федеральной и региональной государственной власти, продюсеров, режиссеров, руководителей и топ-менеджеров российских онлайн-платформ, киностудий и так далее.

На открытии Гришковец рассказал, что ежегодно со своей семьей летает на Алтай, однако в этот раз посетил и форум. Сам режиссер родился в Кемерово, но отметил, что давно не был в Белокурихе. По словам драматурга, многие люди за пределами Сибири знают, что там холодно, но не понимают, что проблема в том, что холодно там постоянно. Кроме того, в показателях мороза их больше волнует влажность, чем сам мороз.

Видеообращение к участникам церемонии открытия записал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В своей речи он отметил, что регион не просто так стал площадкой для столь авторитетного мероприятия: это один из субъектов России, где происходят значимые события для кинематографа страны. Здесь снимаются как игровые, так и документальные фильмы.

"Все это было бы невозможно без поддержки Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России, Фонда поддержки регионального кинематографа, Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Позвольте выразить благодарность за эту работу", – сказал губернатор. Напомним, что в рамках мероприятия пройдут бесплатные кинопоказы документальных фильмов, снятые кинематографистами из Сибири и о Сибири при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК). В их числе новелла "Бит Бомбит. И это – закон!" из альманаха "Сделаны в Сибири", короткометражные киноленты "Сибирский цех: современное искусство", "Мир Ольги", "Хакасские страдивари" и "Король бакланов". Также зрителям будут представлены киноленты, ставшие победителями международного фестиваля "Дни короткометражного кино": "Прическа", "Дураками" Alina Wild, "Черное", "Ананас" и Emergency.