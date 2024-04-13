В Алтайском крае открыли трассу между селами Каип и Ащегуль

Движение на этом участке неоднократно закрывали из-за подтоплений

13 апреля 2024, 17:32, ИА Амител

Дорога / Изображение: нейросеть Kandinsky

В Алтайском крае возобновили проезд по трассе Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское, сообщили в Минтрансе региона.

Речь идет об участке между селами Ащегуль и Каип.

Движение здесь неоднократно закрывалось из-за подтоплений.

Ранее сообщили, что 13 апреля в Мамонтовском районе для грузовиков перекрыли участок трассы Мамонтово – Крестьянка.