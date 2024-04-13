В Алтайском крае открыли трассу между селами Каип и Ащегуль
Движение на этом участке неоднократно закрывали из-за подтоплений
13 апреля 2024, 17:32, ИА Амител
Дорога / Изображение: нейросеть Kandinsky
В Алтайском крае возобновили проезд по трассе Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское, сообщили в Минтрансе региона.
Речь идет об участке между селами Ащегуль и Каип.
Движение здесь неоднократно закрывалось из-за подтоплений.
Ранее сообщили, что 13 апреля в Мамонтовском районе для грузовиков перекрыли участок трассы Мамонтово – Крестьянка.
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