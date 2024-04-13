В Алтайском крае закрыли для грузовиков трассу Мамонтово — Крестьянка
Ограничение связано в подъемом уровня воды в реке Касмале
13 апреля 2024, 11:00, ИА Амител
Грузовой автомобиль / Фото: unsplash.com
В Мамонтовском районе Алтайского края закрыли дорогу Мамонтово – Крестьянка для грузовых авто, сообщили в Минтрансе региона.
Ограничение действует для большегрузов массой более 10 тонн.
В ГИБДД Алтайского края уточнили, что проезд закрыт на участке между Мамонтовым и Островным. Причина – подъем уровня воды в реке Касмале и размыв укрепления береговых опор.
В Алтайском крае с 8 апреля по 7 мая закрыто почти 300 дорог для грузовиков. Это ежегодная мера для весенней просушки дорожного полотна.
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