В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

В регионе стало происходить меньше природных пожаров и установилась погода, которая способствует снижению класса пожароопасности

21 мая 2024, 14:35, ИА Амител

Пожарные / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 21 мая отменяется особый противопожарный режим. Такое постановление подписал губернатор Виктор Томенко, сообщили в МЧС региона.

Режим отменили "в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами" и "установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности".

В МЧС при этом подчеркивают: несмотря на изменение общей обстановки, с 21 по 24 мая в крае местами сохранится высокая пожароопасность.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, с 21 по 24 мая в Алтайском крае ожидается до 26 градусов, местами пройдут небольшие дожди и грозы. Ветер юго-западный с порывами до 14-16 м/с.