В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим
В регионе стало происходить меньше природных пожаров и установилась погода, которая способствует снижению класса пожароопасности
21 мая 2024, 14:35, ИА Амител
В Алтайском крае с 21 мая отменяется особый противопожарный режим. Такое постановление подписал губернатор Виктор Томенко, сообщили в МЧС региона.
Режим отменили "в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами" и "установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности".
В МЧС при этом подчеркивают: несмотря на изменение общей обстановки, с 21 по 24 мая в крае местами сохранится высокая пожароопасность.
По прогнозу регионального Гидрометцентра, с 21 по 24 мая в Алтайском крае ожидается до 26 градусов, местами пройдут небольшие дожди и грозы. Ветер юго-западный с порывами до 14-16 м/с.
09:34:06 22-05-2024
Т.е. можно теперь шашлык на даче жарить ?
09:39:24 22-05-2024
Гость (09:34:06 22-05-2024) Т.е. можно теперь шашлык на даче жарить ?... Разрешаю.