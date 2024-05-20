Два соседствующих дома сгорели в Новоалтайске

Площадь пожара составила 300 квадратных метров

20 мая 2024, 11:15, ИА Амител

Пожар в Новоалтайске / Фото: МЧС Алтайского края

В Новоалтайске пожарно-спасательные подразделения ликвидировали крупный пожар, затронувший два частных дома и надворные постройки.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, инцидент случился на улице Трактовой, а пройденная огнем площадь составила 300 квадратных метров.

С огнем боролись 17 специалистов на 5 пожарных машинах. Сейчас они проливают и разбирают сгоревшие конструкции.

Причину произошедшего выясняют.

На выходных женщина и мужчина получили ожоги при пожаре в частном доме на улице Цветы Алтая в Барнауле.