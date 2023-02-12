В Алтайском крае ожидается высокая численность клещей в 2023 году
Начало сезона активности членистоногих в последние годы отмечалось в третьей декаде марта или первой декаде апреля
12 февраля 2023, 09:01, ИА Амител
В 2023 году в Алтайском крае ожидается высокая численность и активность клещей. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, пока клещи не активны и находятся в состоянии оцепенения, однако с установлением положительных температур и появлением проталин они проснутся.
Начало сезона активности членистоногих в последние годы отмечалось в третьей декаде марта или первой декаде апреля.
Специалисты призывают жителей Алтайского края привиться против клещевого энцефалита. Это снижает риск заражения и защищает от появления осложнений. По статистике, ежегодно за сезон за медицинской помощью по поводу присасывания клеща обращаются около 10 тысяч пострадавших.
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