В Алтайском крае ожидается высокая численность клещей в 2023 году

Начало сезона активности членистоногих в последние годы отмечалось в третьей декаде марта или первой декаде апреля

12 февраля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2023 году в Алтайском крае ожидается высокая численность и активность клещей. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, пока клещи не активны и находятся в состоянии оцепенения, однако с установлением положительных температур и появлением проталин они проснутся.

Начало сезона активности членистоногих в последние годы отмечалось в третьей декаде марта или первой декаде апреля.

Специалисты призывают жителей Алтайского края привиться против клещевого энцефалита. Это снижает риск заражения и защищает от появления осложнений. По статистике, ежегодно за сезон за медицинской помощью по поводу присасывания клеща обращаются около 10 тысяч пострадавших.