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В Алтайском крае ожидается высокая численность клещей в 2023 году

Начало сезона активности членистоногих в последние годы отмечалось в третьей декаде марта или первой декаде апреля

12 февраля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В 2023 году в Алтайском крае ожидается высокая численность и активность клещей. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, пока клещи не активны и находятся в состоянии оцепенения, однако с установлением положительных температур и появлением проталин они проснутся.

Начало сезона активности членистоногих в последние годы отмечалось в третьей декаде марта или первой декаде апреля.

Специалисты призывают жителей Алтайского края привиться против клещевого энцефалита. Это снижает риск заражения и защищает от появления осложнений. По статистике, ежегодно за сезон за медицинской помощью по поводу присасывания клеща обращаются около 10 тысяч пострадавших.

Комментарии 11

  • Ну сколько можно пугать всякими напастями? Или это вправду - конец света?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Ага, на днях иду на второй укол.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Пусть у нас низкие зарплаты и высокая смертность. Зато клещей много
    12 февраля, Гость   Ответить
  • 500 рублей вакцинация, бизнес ничего личного!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Реклама прививок от клеща.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • тогда уж напишите, в каких поликлиниках можно сделать прививку бесплатно)))
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Добрый день, уважаемые! А обработка территорий городских и пригородных территорий планируется? С каждым годом клещей всё больше, но мер против распространения не видно.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это точно, в Белоккрихе всё кишит клещами, у многоквартирных домов невозможно гулять с детьми во дворе, всегда на одежде ловишь клещей, и в квартиры на первые и вторые этажи попадают клещи, ловили и в ванной и на обоях, и ничего во дворах не обрабатывается!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • это чтоб не мешали лес воровать, мода такая пугать!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Ага 500 руб., тысяча в аско не хотите.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "спасибо" япошкам за то что заразили территорию Союза во время войны.
    13 февраля, Гость   Ответить
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