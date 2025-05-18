В Алтайском крае ожидаются сильные ливни, град и похолодание
Также синоптики обещают шквалистый ветер и грозы
18 мая 2025, 14:00, ИА Амител
В конце дня 18 мая и до конца суток 19 мая в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды, сообщили в региональном Гидрометцентре.
"В Алтайском крае в конце дня 18 мая и сутки 19 мая ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, местами град, шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с, в конце дня 18 мая и в первой половине ночи 19 мая местами до 25 м/с и более. Похолодание", – говорится в штормовом предупреждении.
Как уточнили в МЧС региона, наиболее сложная обстановка сложится в следующих в районах:
- Змеиногорский;
- Краснощековский;
- Курьинский;
- Смоленский;
- Солонешенский;
- Усть-Калманский;
- Усть-Пристанский;
- Чарышский.
Спасатели призывают жителей края отложить поездки в опасные зоны, укрепить ветхие конструкции, убрать все предметы с дворов, не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередачи, а при грозе оставаться в помещении, отключив электроприборы.
При сильном ветре следует переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуют быть осторожными и внимательными.
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