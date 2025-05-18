В Алтайском крае ожидаются сильные ливни, град и похолодание

Также синоптики обещают шквалистый ветер и грозы

18 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: frame harirak / unsplash.com

В конце дня 18 мая и до конца суток 19 мая в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды, сообщили в региональном Гидрометцентре.

"В Алтайском крае в конце дня 18 мая и сутки 19 мая ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, местами град, шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с, в конце дня 18 мая и в первой половине ночи 19 мая местами до 25 м/с и более. Похолодание", – говорится в штормовом предупреждении.

Как уточнили в МЧС региона, наиболее сложная обстановка сложится в следующих в районах:

Змеиногорский;

Краснощековский;

Курьинский;

Смоленский;

Солонешенский;

Усть-Калманский;

Усть-Пристанский;

Чарышский.

Спасатели призывают жителей края отложить поездки в опасные зоны, укрепить ветхие конструкции, убрать все предметы с дворов, не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередачи, а при грозе оставаться в помещении, отключив электроприборы.

При сильном ветре следует переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуют быть осторожными и внимательными.