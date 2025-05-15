НОВОСТИОбщество

Синоптик рассказала, когда в Алтайском крае ударят майские заморозки

Пока прогноз предварительный, но с высадкой в открытый грунт теплолюбивых помидоров, перцев и баклажанов лучше не торопиться

15 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Заморозки / Фото: unsplash.com / Shino Nakamura
Заморозки / Фото: unsplash.com / Shino Nakamura

Заморозки могут ударить в Алтайском крае в последних числах мая. Судя по синоптическим картам, волна холода в начале третьей декады сначала затронет европейскую часть России, включая Москву. А после переместится на Западную Сибирь. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"К нам эта волна холода подойдет в последней пятидневке мая и есть вероятность заморозков как на почве, так и воздухе. До этого нас спасал юго-западный вынос, когда из районов Средней Азии на Алтай поступал теплый воздух. Но в этот раз, если воздушные массы не перестроятся, такого прикрытия у нас не будет. Поэтому с высадкой в грунт теплолюбивых растений дачникам лучше не торопиться", – отметила Людмила Сырых.

Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:31:52 15-05-2025

Это в предгорье? А конкретно в Барнауле?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:57 15-05-2025

Вот заколебали. Веры нет им.
В предыдущем посту про жару пишут в 30 град.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

14:23:00 15-05-2025

Горе-синоптики, между собой договорится не могут. В это же время в информерах нет ни похолодания, ни испепеляющей жары ))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:52:11 15-05-2025

Весна зиму добивает. Нормальная история, каждый год так...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абориген

09:27:03 17-05-2025

"До этого нас спасал юго-западный вынос, когда из районов Средней Азии на Алтай поступал теплый воздух. Но в этот раз, если воздушные массы не перестроятся, такого прикрытия у нас не будет."
Вот как раз, если воздушные массы не перестроятся, тогда и будет у нас прикрытие, тоесть, будет продолжаться вынос тёплых юго-западных масс.
А с чего это они должны перестраиваться? Им и так хорошо. И нам тоже. В прошлом году в Барнауле заморозка не было. Нынче тоже не будет. Это я вам прогнозирую.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров