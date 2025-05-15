Синоптик рассказала, когда в Алтайском крае ударят майские заморозки
Пока прогноз предварительный, но с высадкой в открытый грунт теплолюбивых помидоров, перцев и баклажанов лучше не торопиться
15 мая 2025, 12:00, ИА Амител
Заморозки могут ударить в Алтайском крае в последних числах мая. Судя по синоптическим картам, волна холода в начале третьей декады сначала затронет европейскую часть России, включая Москву. А после переместится на Западную Сибирь. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"К нам эта волна холода подойдет в последней пятидневке мая и есть вероятность заморозков как на почве, так и воздухе. До этого нас спасал юго-западный вынос, когда из районов Средней Азии на Алтай поступал теплый воздух. Но в этот раз, если воздушные массы не перестроятся, такого прикрытия у нас не будет. Поэтому с высадкой в грунт теплолюбивых растений дачникам лучше не торопиться", – отметила Людмила Сырых.
12:31:52 15-05-2025
Это в предгорье? А конкретно в Барнауле?
13:20:57 15-05-2025
Вот заколебали. Веры нет им.
В предыдущем посту про жару пишут в 30 град.
14:23:00 15-05-2025
Горе-синоптики, между собой договорится не могут. В это же время в информерах нет ни похолодания, ни испепеляющей жары ))
22:52:11 15-05-2025
Весна зиму добивает. Нормальная история, каждый год так...
09:27:03 17-05-2025
"До этого нас спасал юго-западный вынос, когда из районов Средней Азии на Алтай поступал теплый воздух. Но в этот раз, если воздушные массы не перестроятся, такого прикрытия у нас не будет."
Вот как раз, если воздушные массы не перестроятся, тогда и будет у нас прикрытие, тоесть, будет продолжаться вынос тёплых юго-западных масс.
А с чего это они должны перестраиваться? Им и так хорошо. И нам тоже. В прошлом году в Барнауле заморозка не было. Нынче тоже не будет. Это я вам прогнозирую.