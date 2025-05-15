Заморозки могут ударить в Алтайском крае в последних числах мая. Судя по синоптическим картам, волна холода в начале третьей декады сначала затронет европейскую часть России, включая Москву. А после переместится на Западную Сибирь. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"К нам эта волна холода подойдет в последней пятидневке мая и есть вероятность заморозков как на почве, так и воздухе. До этого нас спасал юго-западный вынос, когда из районов Средней Азии на Алтай поступал теплый воздух. Но в этот раз, если воздушные массы не перестроятся, такого прикрытия у нас не будет. Поэтому с высадкой в грунт теплолюбивых растений дачникам лучше не торопиться", – отметила Людмила Сырых.