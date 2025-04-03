В Алтайском крае переиздадут книгу Германа Титова в честь его 90-летия

Презентация повести "Голубая моя планета" состоится в сентябре

03 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Герман Титов / Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Алтайском крае переиздадут автобиографическую повесть "Голубая моя планета" космонавта Германа Титова, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Это сделают в честь 90-летия алтайского астронавта по заказу и при финансовой поддержке краевого правительства.

"Она [книга] была написана еще в начале 70-х, и с тех пор было выпущено около 2,5 млн экземпляров. Ее перевели на многие языки мира – от немецкого до арабского", – рассказал глава региона.

Презентация книги пройдет 11 сентября – в день рождения Титова. По словам Томенко, многие увлеченные космосом давно ждали переиздания.

Впервые повесть "Голубая моя планета" опубликовали в 1972 году в журнале "Роман-газета". В 1973-м издательство Минобороны СССР "Воениздат" выпустило книжную версию произведения. В книге Герман Титов рассказывает о детстве в Косихинском районе Алтайского края, а также о людях, которые помогли ему добиться назначенных целей.