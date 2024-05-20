В Алтайском крае перекроют два участка дорог из-за военных

Ограничения будут действовать 20 и 21 мая

20 мая 2024, 13:36, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае 20 и 21 мая перекроют два участка дорог из-за проезда военных колонн, сообщили в ГИБДД региона.

20 мая проезд ограничат с 20:20 до 23:20 по трассе Б. Ключи – Р-256 "Чуйский тракт" – Фирсово – Бобровка.

21 мая ограничение будет действовать с 14:20 до 16:15 на автодороге Налобиха – Р-256 "Чуйский тракт" (274 км).

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.