В Алтайском крае перекроют три участка дорог из-за военных колонн

Ограничения будут действовать 14 мая с 17:05 до 19:00

14 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае вечером 14 мая перекроют три участка дорог из-за проезда военных колонн, сообщили в МВД региона.

Ограничения будут действовать с 17:05 до 19:00 по направлениям:

н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – 257 км а/д Р-256 "Чуйский тракт" (поворот на полевую дорогу в с. Косиха);

н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Контошино;

н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Налобиха.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.