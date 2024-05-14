В Алтайском крае перекроют три участка дорог из-за военных колонн
Ограничения будут действовать 14 мая с 17:05 до 19:00
14 мая 2024, 12:00, ИА Амител
Военная колонна / Фото: function.mil.ru
В Алтайском крае вечером 14 мая перекроют три участка дорог из-за проезда военных колонн, сообщили в МВД региона.
Ограничения будут действовать с 17:05 до 19:00 по направлениям:
- н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – 257 км а/д Р-256 "Чуйский тракт" (поворот на полевую дорогу в с. Косиха);
- н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Контошино;
- н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Налобиха.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.
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