В Барнауле на месяц перекроют проезд по улице Целинной

Ограничение будет действовать с 20 мая по 20 июня

10 мая 2024, 13:00, ИА Амител

Конус / Источник фото: unsplash.com

В барнаульском поселке Пригородном из-за капитального ремонта теплосети на месяц перекроют проезд по улице Целинной, предупредили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 12:00 20 мая до 12:00 20 июня по всей ширине проезжей части от дома № 3 до пересечения с Небесным переулком.

Схемы объезда места проведения работ укажут на дорожных знаках. Тем не менее водителей просят по возможности заранее планировать маршруты.

С 10 мая по 5 июня из-за капитального ремонта теплосети также перекрыли участок улицы Димитрова. Ограничение действует в районе здания № 66.