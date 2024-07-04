Ограничение будет действовать 4 июля с 16:00 до 17:45

04 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

В Алтайском крае перекроют участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ограничение введут 4 июля с 16:00 до 17:45.

"Будет ограничено движение для всех видов транспорта по маршруту н.п. Озерки (полевая позиция) – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки (полевая позиция) – 174 км автодороги Р-256 "Чуйский тракт", – рассказали в ГАИ.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.