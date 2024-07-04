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В Алтайском крае перекроют участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн

Ограничение будет действовать 4 июля с 16:00 до 17:45

04 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru
Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

В Алтайском крае перекроют участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ограничение введут 4 июля с 16:00 до 17:45.

"Будет ограничено движение для всех видов транспорта по маршруту н.п. Озерки (полевая позиция) – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки (полевая позиция) – 174 км автодороги Р-256 "Чуйский тракт", – рассказали в ГАИ.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.

Чуйский тракт дорожное движение

Комментарии 4

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Гость

13:06:03 04-07-2024

Вот и хорошо

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Гость

14:59:48 04-07-2024

Исторически Чуйский тракт начинался из Бийска, там и нулевой километр находится. И новосибирская трасса не имеет НИКАКОГО отношения к этой дороге. Просто в конце 90-х какому-то умнику пришло в жбан, что раз Н-ск столица Сибири, то и все начинается оттуда. Прямо 4-й Рим. Хотя и коренные новосибирцы в офиге от этого.

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Гость

09:48:55 06-07-2024

Гость (14:59:48 04-07-2024) Исторически Чуйский тракт начинался из Бийска, там и нулевой... Участок дороги Новосибирск Барнаул (Новоалтайск) Бийск присоединили к Чуйскому тракту гораздо раньше, в 1969 году.

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Гость

11:40:24 06-07-2024

Гость (09:48:55 06-07-2024) Участок дороги Новосибирск Барнаул (Новоалтайск) Бийск присо... Но никогда при Советской власти не называли дорогу из Барнаула в Новосибирск Чуйским трактом

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