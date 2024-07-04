В Алтайском крае перекроют участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн
Ограничение будет действовать 4 июля с 16:00 до 17:45
04 июля 2024, 13:00, ИА Амител
Военная колонна / Фото: eng.mil.ru
В Алтайском крае перекроют участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Ограничение введут 4 июля с 16:00 до 17:45.
"Будет ограничено движение для всех видов транспорта по маршруту н.п. Озерки (полевая позиция) – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки (полевая позиция) – 174 км автодороги Р-256 "Чуйский тракт", – рассказали в ГАИ.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.
13:06:03 04-07-2024
Вот и хорошо
14:59:48 04-07-2024
Исторически Чуйский тракт начинался из Бийска, там и нулевой километр находится. И новосибирская трасса не имеет НИКАКОГО отношения к этой дороге. Просто в конце 90-х какому-то умнику пришло в жбан, что раз Н-ск столица Сибири, то и все начинается оттуда. Прямо 4-й Рим. Хотя и коренные новосибирцы в офиге от этого.
09:48:55 06-07-2024
Гость (14:59:48 04-07-2024) Исторически Чуйский тракт начинался из Бийска, там и нулевой... Участок дороги Новосибирск Барнаул (Новоалтайск) Бийск присоединили к Чуйскому тракту гораздо раньше, в 1969 году.
11:40:24 06-07-2024
Гость (09:48:55 06-07-2024) Участок дороги Новосибирск Барнаул (Новоалтайск) Бийск присо... Но никогда при Советской власти не называли дорогу из Барнаула в Новосибирск Чуйским трактом