В Алтайском крае перекрыли две трассы из-за метели

Водителей призывают не покидать пределы населенных пунктов

14 февраля 2024, 13:40, ИА Амител

Метель на трассе / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перекрыли две трассы днем 14 февраля из-за метели, сообщили в МЧС региона.

Ограничения действуют:

на дороге К-03 от Змеиногорска до Новоегорьевского для всех видов транспорта;

на трассе А-322 от Алейска до Рубцовска для грузовиков и автобусов.

На опасных участках работают оперативные группы спасателей. Несмотря на это, водителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов, пока погода не нормализуется.