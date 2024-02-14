В Алтайском крае перекрыли две трассы из-за метели
Водителей призывают не покидать пределы населенных пунктов
14 февраля 2024, 13:40, ИА Амител
Метель на трассе / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае перекрыли две трассы днем 14 февраля из-за метели, сообщили в МЧС региона.
Ограничения действуют:
- на дороге К-03 от Змеиногорска до Новоегорьевского для всех видов транспорта;
- на трассе А-322 от Алейска до Рубцовска для грузовиков и автобусов.
На опасных участках работают оперативные группы спасателей. Несмотря на это, водителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов, пока погода не нормализуется.
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