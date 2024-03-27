В Алтайском крае перекрыли движение по части автодороги из-за подтопления

На месте работает тяжелая техника

27 марта 2024, 19:13, ИА Амител

Фото: Михаил Сержантов / amic.ru

В Алтайском крае перекрыли движение по части автодороги К-26 Горняк — Рубцовск из-за подтопления талыми водами. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, речь идет об участке с 15 км + 300 м до 15 км + 500 м.

Альтернативный проезд до Горняка возможен через Рубцовск по автодороге Змеиногорск - Рубцовск и автодороге Поспелиха - Курья - Третьяково с выходом на А-322-Горняк-Староалейское.

Как сообщает пресс-центр МЧС России по Алтайскому краю, на участке вскрыли дорожное полотно для водоотведения талых вод. Данная мера временная — после снижения уровня воды проезд восстановят.

Как сообщают читатели amic.ru, сейчас на месте работает техника, которая должна дать пройти воде. В полях возле дороги разлилось настоящее море.

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