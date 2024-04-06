Девять участков дорог остаются закрытыми в Алтайском крае
На одной из трасс ограничение ввели только для грузового транспорта
06 апреля 2024, 21:00, ИА Амител
Машина в воде / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае по состоянию на вечер 6 апреля перекрыты девять участков дорог, сообщили в региональном Минтрансе.
Проезд недоступен по трассам:
- Шарчино — Тюменцево — Рыбное в Тюменцевском районе между населенными пунктами Вознесенский и Шарчино;
- Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород между Нижней Суеткой и Знаменкой в Суетском районе.
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области между Славгородом и Бурсолью;
- Алейск — Безголосово — К-13 между Алейском и Безголосово;
- Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское между населенными пунктами Ащегуль и Каип;
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области между селами Бор-Форпост и Михайловское;
- Поспелиха — Новичиха — Волчиха между Солоновкой Волчихинского района и границей с Новичихинским районом.
- В Мамонтовском районе ограничен один из подъездов к селу Кадниково.
- Урожайный — Стуково — Новые Зори вдоль дамбы в поселке Комсомольский — проезд ограничен для грузового транспорта.
Ранее в МЧС России сообщили, что в Алтайском крае остаются подтопленными 99 домов и 473 участка.
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