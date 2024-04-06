В Алтайском крае остаются подтопленными 99 домов и 473 участка

Освободились от воды уже 379 домов и 470 участков

06 апреля 2024, 16:40, ИА Амител

Весна в Алтайском крае / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае из-за паводка и активного таяния снега в 42 населенных пунктах остаются подтопленными 99 жилых домов и 473 приусадебных участка, сообщили в МЧС России.

В то же время освободились от воды уже 379 домов и 470 участков. Спасатели откачали 140 кубометров воды с придомовых территорий, отсыпали 3,4 тысячи грунта в низинах и возвели 17 временных дамб протяженностью 10 км.

Адресную помощь жителям оказали более 4 тысяч раз. В двух пунктах временного размещения находятся 26 человек, в том числе 11 детей.

Ранее спасатели предупредили, что в Алтайском крае с 6 по 9 апреля ожидается вскрытие реки Чумыш в окрестностях райцентра Ельцовского района.