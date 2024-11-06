В Алтайском крае перекрыли участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн

Ограничение продлится до 10:30

06 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае утром 6 ноября перекрыли участок трассы из-за движения военных колонн, сообщили в ГАИ региона.

Ограничение действует с 08:00 до 10:30 по маршруту Б. Ключи – Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.