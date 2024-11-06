В Алтайском крае перекрыли участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн
Ограничение продлится до 10:30
06 ноября 2024, 08:30, ИА Амител
Военная колонна / Фото: function.mil.ru
В Алтайском крае утром 6 ноября перекрыли участок трассы из-за движения военных колонн, сообщили в ГАИ региона.
Ограничение действует с 08:00 до 10:30 по маршруту Б. Ключи – Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.
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