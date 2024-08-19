В Алтайском крае починили 10 км трассы, соединяющей два района

На работы потратили почти 274 млн рублей

19 августа 2024, 12:30, ИА Амител

Дорога Алейск — Буканское / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае отремонтировали 10 км дороги Алейск — Буканское, соединяющей Алейский и Мамонтовский районы.

Работы проходили с 29 по 39 км в Алейском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Их стоимость составила почти 274 млн рублей.

"Ремонт трассы ведется планомерно. В 2022 году по нацпроекту было отремонтировано более 9 км этой дороги, проходящей по территории Мамонтовского района, в прошлом - за счет региональных средств было сделано 8 км", — сообщили в Минтрансе региона.

Дорога Алейск — Буканское важна для местных жителей и туристов, обеспечивая доступ к федеральным трассам и значимым туристическим местам региона: озерам в Яровом, Завьялово и Романово, а на обратном пути позволяет попасть в Белокуриху, минуя Барнаул и Бийск, отметили в министерстве.