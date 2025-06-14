В Алтайском крае почти 100 пар приурочили свои свадьбы ко Дню России

Вместе со свидетельством о регистрации брака молодым семьям вручили поздравительные адреса губернатора региона

14 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Управление юстиции Алтайского края

В Алтайском крае почти 100 пар сыграли свадьбу накануне празднования Дня России и в его продолжение. Об этом сообщили в региональном управлении юстиции.

11 июня в Бийске появилась молодая семья Канивец. Для Максима и Екатерины дата регистрации брака имеет особое значение. Максим – бывший участник специальной военной операции, который за время службы получил награды "За отвагу", "За ратную доблесть" и "За воинскую доблесть".

13 июня в барнаульском отделе ЗАГС № 2 брак зарегистрировали 18 пар. Каждая из них – со своей историей знакомства и развития отношений. Например, Морозовы Дмитрий и Анна познакомились на студенческой вечеринке пять лет назад. Свой брак молодожены зарегистрировали в креативных нарядах в стиле начала XX века.

А Денис и Александра Шумские начали общаться в соцсетях. Денис сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца в Нагорном парке, под звон церковных колоколов.

Три года назад познакомились Вячеслав и Дарья Даниловы. Предложение молодой человек сделал в духе времени: через портал госуслуг отправил девушке запрос на подтверждение заключение брака, когда пара находилась в ресторане.

Молодым семьям торжественно вручили свидетельства о регистрации брака, а также поздравительные адреса от губернатора Алтайского края Виктора Томенко.