В Алтайском крае сформировали противоразмывные поезда для работы в период паводка

Вагоны укомплектованы щебнем, песком и бутовым камнем

07 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

Противоразмывный поезд / Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

В Алтайском крае сформировали четыре противоразмывных поезда, чтобы защитить железнодорожную инфраструктуру при угрозе подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Вагоны составов находятся на станциях Алтайская, Барнаул, Заринская и Укладочный. Они укомплектованы щебнем, песком и бутовым камнем, а также всем необходимым для борьбы с паводком. Готовность техники подтвердили на специальных учениях. Поезда в случае необходимости могут оперативно отправиться к месту ликвидации подтопления.

Железнодорожники также осмотрели земляное полотно и сооружения, чтобы выявить в регионе места возможного подтопления. Каждое из них подготовили к пропуску паводковых вод.

Оперативную обстановку по паводку контролируют ежедневно.

Ранее из-за затопления трассы в Алтайском крае ограничили движение транспорта. Такие меры связаны с подъемом воды в реке Ише: проезжую часть затопило на трех участках автодороги Н-2003 Красногорское – Карагайка – Ивановка. С 12:00 7 апреля проезд временно ограничили для всех видов транспорта на участке с 12 км + 600 м до 14 км + 350 м. Движение восстановят по мере улучшения обстановки.