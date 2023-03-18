В Алтайском крае похолодает до -20 градусов

Мороз будет сопровождаться сильным ветром

18 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Похолодание до -20 градусов придёт в Алтайский край в ночь на понедельник, 20 марта, сообщают в региональном Гидрометцентре.

При этом уточняется, что такие показатели ожидаются местами по северу края. В других же районах термометры покажут -10...-15 градусов.

"В первой половине ночи на большей части территории небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

При этом в ночь на 19 марта в крае похолодает лишь до -5...-7 градусов. Преимущественно без осадков, но в конце ночи по северо-западу местами выпадет небольшой снег. Скорость ветра при порывах – до 14 м/с.

Напомним, сегодня днём, 18 марта, по прогнозу в Алтайском крае ожидается от +2 до +7 градусов, при этом в предгорьях воздух прогреется до +13.