Сейчас привиться от коронавируса можно только в негосударственных клиниках, рассказала эпидемиолог Ирина Переладова

22 августа 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае пока нельзя поставить бесплатную прививку от коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции 21 августа сообщила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По её словам, вопрос закупки препарата для бесплатной вакцинации всё еще прорабатывается. Сейчас привиться от COVID-19 можно лишь в частных клиниках.

В негосударственных прививочных кабинетах используют вакцину "Конвасэл", рассказала Переладова. По её словам, это актуальный и современный препарат против коронавируса. Как и в случае со "Спутником", его нужно поставить дважды, с интервалом в 21 день. Но сейчас привиться им можно только за свои деньги. Как отметила врач, платно вакцинировались 19 жителей Алтайского края.

Тем не менее, в нацкалендаре прививок четко прописано, кому положена бесплатная вакцинация от COVID-19, напомнила эпидемиолог. По её словам, в Алтайском крае уже работают над тем, чтобы закупить партию вакцины для государственных медучреждений.

"Прорабатывается вопрос, как за счёт средств субъекта федерации тоже закупить вакцину против коронавируса. Мы просчитываем необходимые объем и количество", - рассказала Переладова.Когда именно в регион поступит вакцина для бесплатной иммунизации от COVID-19, специалист не уточнила.

По её словам, сейчас в Алтайском крае выявляют единичные случаи заболевания коронавирусом. Всего в регионе проходит лечение чуть больше 30 человек. Тяжелых пациентов нет, семь человек болеют в средней степени тяжести.

Тем не менее, регион уже начал немного прирастать по количеству заболевших. Переладова считает, что в сентябре нас ждёт значительный эпидподъем по ковиду, но уверена, что алтайские медики готовы к такому варианту событий.

Кому вакцинация от COVID-19 положена по национальному календарю?

— совершеннолетним, которые не болели коронавирусом и/или не прививались ранее;

— людям старше 60 лет;

— людям с хроническими заболеваниями;

— пациентам с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями.