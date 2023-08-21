Инфекция приобрела сезонный характер, считает эпидемиолог Ирина Переладова

21 августа 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Подъем заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае неизбежен в сентябре. Об этом в ходе пресс-конференции 21 августа рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По её словам, количество заболевших уже понемногу начало увеличиваться.

Пока на Алтае фиксируют единичные случаи заражения ковидом.

"За последние 2-3 недели бывало и так, что вообще не регистрировали ни одного заболевшего. Но сейчас они есть. Потихонечку, в единичных случаях мы начали подрастать. Это уже не один и не два случая", - пояснила Переладова.Специалист не сомневается, что уже в сентябре, когда дети снова вернутся в школы и детсады, эпидситуация с коронавирусом ухудшится. Схема заболеваемости у ковида почти такая же, как и у ОРВИ, отметила эксперт.

"Мы прекрасно понимаем, что это сезонное заболевание. Прошедший год это показал. Эпидсезон у нас начинается в сентябре и заканчивается где-то к апрелю. Ковид показал такое же распространение, как и ОРВИ. Такие же пути передачи, такой же контингент риска, такие же эпидподъемы и такие же сроки. Поэтому в сентябре мы ждём подъем заболеваемости", - рассказала Переладова.

Она подчеркнула, что алтайские медики готовы к подъему заболеваемости. В регионе до сих пор развернуто три ковидных госпиталя, а еще десять инфекционных отделений в любой момент готовы переключиться только на ковид. Средств защиты и медикаментов в крае тоже хватает.

Сейчас, по словам Переладовой, в Алтайском крае от ковида лечится чуть больше 30 человек. Семь из них - в средней степени тяжести и находятся в госпиталях. Тяжелых пациентов нет.

Заболеваемость ОРВИ в регионе на прошлой неделе тоже понемногу начала расти. В Роспотребнадзоре называют это стандартной ситуацией и прогнозируют дальнейший рост в сентябре.