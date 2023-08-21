Подъем заболеваемости ковидом в Алтайском крае ждут в сентябре
Инфекция приобрела сезонный характер, считает эпидемиолог Ирина Переладова
21 августа 2023, 17:02, ИА Амител
Подъем заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае неизбежен в сентябре. Об этом в ходе пресс-конференции 21 августа рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По её словам, количество заболевших уже понемногу начало увеличиваться.
Пока на Алтае фиксируют единичные случаи заражения ковидом.
"За последние 2-3 недели бывало и так, что вообще не регистрировали ни одного заболевшего. Но сейчас они есть. Потихонечку, в единичных случаях мы начали подрастать. Это уже не один и не два случая", - пояснила Переладова.Специалист не сомневается, что уже в сентябре, когда дети снова вернутся в школы и детсады, эпидситуация с коронавирусом ухудшится. Схема заболеваемости у ковида почти такая же, как и у ОРВИ, отметила эксперт.
"Мы прекрасно понимаем, что это сезонное заболевание. Прошедший год это показал. Эпидсезон у нас начинается в сентябре и заканчивается где-то к апрелю. Ковид показал такое же распространение, как и ОРВИ. Такие же пути передачи, такой же контингент риска, такие же эпидподъемы и такие же сроки. Поэтому в сентябре мы ждём подъем заболеваемости", - рассказала Переладова.
Она подчеркнула, что алтайские медики готовы к подъему заболеваемости. В регионе до сих пор развернуто три ковидных госпиталя, а еще десять инфекционных отделений в любой момент готовы переключиться только на ковид. Средств защиты и медикаментов в крае тоже хватает.
Сейчас, по словам Переладовой, в Алтайском крае от ковида лечится чуть больше 30 человек. Семь из них - в средней степени тяжести и находятся в госпиталях. Тяжелых пациентов нет.
Заболеваемость ОРВИ в регионе на прошлой неделе тоже понемногу начала расти. В Роспотребнадзоре называют это стандартной ситуацией и прогнозируют дальнейший рост в сентябре.
17:57:54 21-08-2023
Ковид не зависит от сезонов.
19:28:23 21-08-2023
Ковидники ни как не успакоятся,сколько можно дурачить уже не смешно...
21:26:44 21-08-2023
Сергей (19:28:23 21-08-2023) Ковидники ни как не успакоятся,сколько можно дурачить уже не... Какой же ты дремучий и глупый человек. Учиться тебе надо было в школе, а не ворон в окне считать.
22:09:46 21-08-2023
Гость (21:26:44 21-08-2023) Какой же ты дремучий и глупый человек. Учиться тебе надо был... как же я с вами согласен, прививки нужно ставить от ковида регулярно на постоянной основе, от наших производителей, желательно комплексно с другими ,считаю,что и маски не нужно было снимать, а все разговоры, это завистники и враги народа
23:01:26 21-08-2023
И никаких цифр, анализа. Главное -верить! Хочешь колись, но отвалите от здоровых людей.
15:56:06 22-08-2023
Олег (23:01:26 21-08-2023) И никаких цифр, анализа. Главное -верить! Хочешь колись, но ... Где ты здоровый, ты на голову больной.
08:41:09 22-08-2023
Я вам даже дату назову. 11 сентября. После этого дня начнется новая ковидная истерия.