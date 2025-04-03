В Алтайском крае полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который сбежал из дома
Ребенок был в соседнем здании
03 апреля 2025, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который вечером 2 апреля после ссоры выбежал из квартиры и пропал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Сначала женщина безуспешно пыталась найти сына самостоятельно, но в итоге обратилась в полицию. Правоохранители немедленно организовали поиски, в которых участвовало более 50 человек: уголовный розыск, участковые, наряды ППС, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и кинологи. Помогали искать ребенка и волонтеры.
"Поисковые группы пристально осматривали улицы, подвалы, подъезды, различные постройки и строящиеся здания. Дежурный сотрудник уголовного розыска в это время просматривал камеры видеонаблюдения и обнаружил, что мальчик забежал в один из подъездов соседнего дома. Полицейские немедленно проследовали туда, где и обнаружили ребенка. С ним было все в порядке", – говорится в сообщении.
С мальчиком побеседовали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, а затем вернули его в семью. Жизни и здоровью школьника ничто не угрожает.
В каком конкретно населенном пункте искали ребенка, в МВД не уточнили.
15:38:09 03-04-2025
Вот кого чипировать надо! И пульт - родителям. Стольких людей от важных дел оторвал.
20:40:06 03-04-2025
люлей хороших всыпать и интернетов лишить.
01:57:15 04-04-2025
безотцовщина и запущенность педагогическая. и она его наверняка избивает. у нас за стенкой такая баба сумасшедшая - материт последними словами сыновей 10 и 6 лет, бъет их кошмарит по несколько !!! часов, они рыдают визжа, в туалете их закрывает, как отльконе издевается! а на улице мать-идеал "пока-пока!! хорошего дня мальчики! мы - команда!!!" и прочее. вот куда жаловаться пока старший чего с собой не сделал?!