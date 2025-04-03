В Алтайском крае полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который сбежал из дома

Ребенок был в соседнем здании

03 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который вечером 2 апреля после ссоры выбежал из квартиры и пропал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сначала женщина безуспешно пыталась найти сына самостоятельно, но в итоге обратилась в полицию. Правоохранители немедленно организовали поиски, в которых участвовало более 50 человек: уголовный розыск, участковые, наряды ППС, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и кинологи. Помогали искать ребенка и волонтеры.

"Поисковые группы пристально осматривали улицы, подвалы, подъезды, различные постройки и строящиеся здания. Дежурный сотрудник уголовного розыска в это время просматривал камеры видеонаблюдения и обнаружил, что мальчик забежал в один из подъездов соседнего дома. Полицейские немедленно проследовали туда, где и обнаружили ребенка. С ним было все в порядке", – говорится в сообщении.

С мальчиком побеседовали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, а затем вернули его в семью. Жизни и здоровью школьника ничто не угрожает.

В каком конкретно населенном пункте искали ребенка, в МВД не уточнили.