"Недуг сломал ее". Семья пропавшей на Алтае учительницы опубликовала трогательное письмо

В нем отец Ольги Залит обратился ко всем, кому не безразлична судьба женщины

02 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Ольга Залит / Фото: Telegram-канал Barnaul 22

49-летняя учительница музыки из села Зудилово Ольга Залит пропала почти месяц назад, 4 марта. Она отменила дистанционный урок и ушла вести занятия в школе, однако на работе так и не появилась. Женщина попала на камеры видеонаблюдения в селе Березовка, после чего бесследно исчезла. В соцсетях ее родные опубликовали трогательное письмо, где пояснили, что проблемы с душевным состоянием у Ольги начались давно. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

На странице дочери Ольги Залит в соцсетях появилось письмо, которое написал отец пропавшей учительницы. В нем мужчина обращается ко всем, кому небезразлична ее судьба:

"Так случилось, что заболела она с юности. Но, несмотря на сильные душевные и физические страдания, смогла с отличием окончить барнаульское музыкальное училище и институт культуры", – говорится в письме.

Он отмечает, что Ольга продолжала жить полной жизнью, стала мамой и была очень рада внукам. Однако проблемы вновь дали о себе знать.

"Недуг сломал ее. Пришло стойкое нежелание жить. Долгое время лечилась, но 4 марта ушла из дома", – написал мужчина.

Отец Ольги поблагодарил волонтеров и всех, кто участвует в ее поисках.

Напомним, учительницу ищут уже почти месяц. За это время зону поиска расширили до трех соседних регионов. Общая протяженность пройденных волонтерами маршрутов составляет более 800 километров. Также территорию площадью более 12 квадратных километров с воздуха осмотрели добровольцы направления "Беспилотная авиация".

Благодаря жителям села Березовка, где Ольгу заметили на камерах видеонаблюдения, удалось выяснить некоторые подробности ее исчезновения. Так, в хозяйственном магазине учительница приобрела бельевую веревку и отраву для крыс. Веревку просила потолще, но взяла ту, которая была в наличии. В магазине "Ярче", со слов сотрудников, она приобрела уксус. Также известно, что похожая на Ольгу женщина заходила в местную аптеку. Как утверждает провизор, она попросила пять пузырьков аммиака, но купила только оказавшиеся в наличии четыре.

Стоит отметить, что все важные документы – паспорт, СНИЛС и ОМС – женщина оставила дома. Сын Ольги не исключает, что она могла спрятаться ото всех: это может быть связано с усталостью и стрессами, а также приемом антидепрессантов.

Следственный комитет по Алтайскому краю после исчезновения учительницы возбудил уголовное дело об убийстве.