"Недуг сломал ее". Семья пропавшей на Алтае учительницы опубликовала трогательное письмо
В нем отец Ольги Залит обратился ко всем, кому не безразлична судьба женщины
02 апреля 2025, 16:00, ИА Амител
49-летняя учительница музыки из села Зудилово Ольга Залит пропала почти месяц назад, 4 марта. Она отменила дистанционный урок и ушла вести занятия в школе, однако на работе так и не появилась. Женщина попала на камеры видеонаблюдения в селе Березовка, после чего бесследно исчезла. В соцсетях ее родные опубликовали трогательное письмо, где пояснили, что проблемы с душевным состоянием у Ольги начались давно. Об этом сообщает "КП-Барнаул".
На странице дочери Ольги Залит в соцсетях появилось письмо, которое написал отец пропавшей учительницы. В нем мужчина обращается ко всем, кому небезразлична ее судьба:
"Так случилось, что заболела она с юности. Но, несмотря на сильные душевные и физические страдания, смогла с отличием окончить барнаульское музыкальное училище и институт культуры", – говорится в письме.
Он отмечает, что Ольга продолжала жить полной жизнью, стала мамой и была очень рада внукам. Однако проблемы вновь дали о себе знать.
"Недуг сломал ее. Пришло стойкое нежелание жить. Долгое время лечилась, но 4 марта ушла из дома", – написал мужчина.
Отец Ольги поблагодарил волонтеров и всех, кто участвует в ее поисках.
Напомним, учительницу ищут уже почти месяц. За это время зону поиска расширили до трех соседних регионов. Общая протяженность пройденных волонтерами маршрутов составляет более 800 километров. Также территорию площадью более 12 квадратных километров с воздуха осмотрели добровольцы направления "Беспилотная авиация".
Благодаря жителям села Березовка, где Ольгу заметили на камерах видеонаблюдения, удалось выяснить некоторые подробности ее исчезновения. Так, в хозяйственном магазине учительница приобрела бельевую веревку и отраву для крыс. Веревку просила потолще, но взяла ту, которая была в наличии. В магазине "Ярче", со слов сотрудников, она приобрела уксус. Также известно, что похожая на Ольгу женщина заходила в местную аптеку. Как утверждает провизор, она попросила пять пузырьков аммиака, но купила только оказавшиеся в наличии четыре.
Стоит отметить, что все важные документы – паспорт, СНИЛС и ОМС – женщина оставила дома. Сын Ольги не исключает, что она могла спрятаться ото всех: это может быть связано с усталостью и стрессами, а также приемом антидепрессантов.
Следственный комитет по Алтайскому краю после исчезновения учительницы возбудил уголовное дело об убийстве.
16:29:36 02-04-2025
Яжмамки додолбали бедную женщину.
17:27:17 02-04-2025
Гость (16:29:36 02-04-2025) Яжмамки додолбали бедную женщину. ... Пишут же родные: болезнь доказала, видимо, психическая.
18:28:11 02-04-2025
Гость (17:27:17 02-04-2025) Пишут же родные: болезнь доказала, видимо, психическая....
Яжмамки запросто доведут до любой болезни, в том числе и до душевной.
20:22:13 02-04-2025
Гость (18:28:11 02-04-2025) Яжмамки запросто доведут до любой болезни, в том числе и... Пишут же: с молодости болезнь у неё.
12:20:37 20-04-2025
Гость (20:22:13 02-04-2025) Пишут же: с молодости болезнь у неё.... Болезнь такая может и купироваться, но яжемаики способны выбить из ко́еи и здорового, а тут тем более.
11:00:16 03-04-2025
Гость (17:27:17 02-04-2025) Пишут же родные: болезнь доказала, видимо, психическая.... хроническая депрессия похоже, у нас нет психотерапии по полису, всех задавливают психфармой неграмотные врачи. назначения делают от балды или назначают то, за что доплачивают по печати врача в определенной аптеке. а на платную психотерапию у простых людей денег нет, что загоняет ещё глубже. да хорошие импортные препараты достаточно дорогие.
16:36:46 02-04-2025
чем болела то? непонятно
17:32:35 02-04-2025
355443543 (16:36:46 02-04-2025) чем болела то? непонятно... Душевно...
Ты не поймёшь...
19:45:06 02-04-2025
набор, который она купила, каке бы намекает.
если еще учесть, что любого из этих средств, в принципе было бы достаточно ии по отдельности, то можно предположить, что женщина конечно была не в себе.
09:09:26 03-04-2025
Пешком далеко уйти не могла. Скорей всего где то в околках или лесу. Теперь надежда на грибников и ягодников.
12:42:04 03-04-2025
Уксус и нашатырь, скорее всего для запутывания следа от преследования собаками, хотя собак так и не пустили по следу