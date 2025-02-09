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В Республике Алтай семь школ полностью закрыли на карантин

Еще девять закрыты частично

09 февраля 2025, 13:55, ИА Амител

Флаг РФ над зданием школы / Фото: amic.ru
Флаг РФ над зданием школы / Фото: amic.ru

В Республике Алтай семь школ полностью закрыты, еще девять – частично из-за карантина по ОРВИ. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего в регионе с 1 по 7 февраля этого года зарегистрировано 1125 случаев ОРВИ. Среди заболевших – 885 детей в возрасте до 14 лет. У 44 человек лабораторно подтвержден грипп. Из них 20 случаев были выявлены на текущей неделе.

Также зарегистрировано 65 случаев внебольничной пневмонии, из которых 20 – среди детей до 14 лет.

карантин

Комментарии 2

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гость

20:37:10 09-02-2025

При СССР тоже так было , но был и поквартирный обход учасковых врачей к школьникам т.е. медики обязаны были следить и анализировать период карантина.Так было положено , сечас это все "на самотеке".Это не верно - если карантин значит надо работать врачам.

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Musik

23:47:59 09-02-2025

гость (20:37:10 09-02-2025) При СССР тоже так было , но был и поквартирный обход учасков... Вы гражданин СССР?

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