В Республике Алтай семь школ полностью закрыли на карантин
Еще девять закрыты частично
09 февраля 2025, 13:55, ИА Амител
Флаг РФ над зданием школы / Фото: amic.ru
В Республике Алтай семь школ полностью закрыты, еще девять – частично из-за карантина по ОРВИ. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Всего в регионе с 1 по 7 февраля этого года зарегистрировано 1125 случаев ОРВИ. Среди заболевших – 885 детей в возрасте до 14 лет. У 44 человек лабораторно подтвержден грипп. Из них 20 случаев были выявлены на текущей неделе.
Также зарегистрировано 65 случаев внебольничной пневмонии, из которых 20 – среди детей до 14 лет.
20:37:10 09-02-2025
При СССР тоже так было , но был и поквартирный обход учасковых врачей к школьникам т.е. медики обязаны были следить и анализировать период карантина.Так было положено , сечас это все "на самотеке".Это не верно - если карантин значит надо работать врачам.
23:47:59 09-02-2025
гость (20:37:10 09-02-2025) При СССР тоже так было , но был и поквартирный обход учасков... Вы гражданин СССР?