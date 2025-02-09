В Республике Алтай семь школ полностью закрыли на карантин

Еще девять закрыты частично

09 февраля 2025, 13:55, ИА Амител

Флаг РФ над зданием школы / Фото: amic.ru

В Республике Алтай семь школ полностью закрыты, еще девять – частично из-за карантина по ОРВИ. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего в регионе с 1 по 7 февраля этого года зарегистрировано 1125 случаев ОРВИ. Среди заболевших – 885 детей в возрасте до 14 лет. У 44 человек лабораторно подтвержден грипп. Из них 20 случаев были выявлены на текущей неделе.

Также зарегистрировано 65 случаев внебольничной пневмонии, из которых 20 – среди детей до 14 лет.