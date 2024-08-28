В Алтайском крае после скандала начался ремонт умной спортивной площадки

Власти заявили, что у подрядчика есть время до 30 сентября, чтобы устранить недочеты

28 августа 2024, 07:30, ИА Амител

Администрация на площадке / Фото: "Инцидент Барнаул"

Власти Первомайского района обратили внимание на местную спортивную площадку, на которую раньше жаловались жители. Как сообщает "КП-Алтай", после публикаций в соцсетях они посетили стадион и убедились, что заниматься там невозможно.

Ранее в соцсетях заявили, что на площадке стоимостью 50 млн рублей опасно заниматься. Резиновое покрытие прикрутили на саморезы, а футбольное поле покрыто "внахлест", из-за чего дорожки неровные. Баскетбольная площадка закрыта недостаточно закрепленным забором, а тренажеры установили прямо на земле: их уже начала покрывать трава.

Отмечается, что подрядчик должен был устранить недочеты до 1 июня, однако сделано этого не было. Местные жители обратились в прокуратуру, Следственный комитет и СМИ.

Как рассказали в администрации, сейчас компания ведет гарантийные работы по новому графику.

"Он обязан уложиться до 30 сентября. Если в срок не успеют, в отношении подрядчика направят претензию", – заявили в администрации.

Власти района подчеркнули, что работы на площадке находятся на особом контроле.