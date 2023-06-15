В Алтайском крае потушили крупный лесной пожар в Егорьевском районе
С огнем боролись с 7 июня
15 июня 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: прокуратура Алтайского края
В Егорьевском районе Алтайского края ликвидировали крупный лесной пожар, бушевавший с 7 июня, сообщили в региональном Минприроды.
"14 июня в 23:00 лесной пожар, начавшийся 7 июня в 32-м квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества, ликвидирован", – рассказали в ведомстве.
Теперь в течение пяти дней специалисты определят пройденную огнем площадь и подсчитают ущерб.
Напомним, площадь этого пожара достигала 5200 га. В тушении участвовал самолет-амфибия. 10 июня возгорание было локализовано.
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