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В Алтайском крае потушили крупный лесной пожар в Егорьевском районе

С огнем боролись с 7 июня

15 июня 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края
Фото: прокуратура Алтайского края

В Егорьевском районе Алтайского края ликвидировали крупный лесной пожар, бушевавший с 7 июня, сообщили в региональном Минприроды.

"14 июня в 23:00 лесной пожар, начавшийся 7 июня в 32-м квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества, ликвидирован", – рассказали в ведомстве.

Теперь в течение пяти дней специалисты определят пройденную огнем площадь и подсчитают ущерб.

Напомним, площадь этого пожара достигала 5200 га. В тушении участвовал самолет-амфибия. 10 июня возгорание было локализовано.

Лесной пожар
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Комментарии 3

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Андрей

08:15:16 15-06-2023

Выгодный пожар

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Гость

09:49:33 15-06-2023

Так написали бы правду, что пожар потушил прошедший дождик. А пожарные не смогли потушить пожар на площади в 100 га за 1 день.

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Гость

10:27:12 15-06-2023

Ха-ха! За дождь медалей не дают!

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