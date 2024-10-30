В Алтайском крае потушили крупный пожар на складе древесного угля
Пострадавших нет
30 октября 2024, 12:15, ИА Амител
Пожар на складе древесного угля / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае потушили пожар на складе древесного угля в селе Заводском Троицкого района, сообщили в МЧС региона.
Пройденная огнем площадь составила около 135 "квадратов". Отмечается, что пожарным и добровольцам удалось отстоять основную часть складского помещения.
"Пожар ликвидировали десять пожарных и три единицы техники МЧС России, краевые огнеборцы и добровольцы. Пострадавших нет", – отметили в ведомстве.
По оценке специалистов, самая вероятная причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.
Комментарии 0