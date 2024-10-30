В Алтайском крае потушили крупный пожар на складе древесного угля

Пострадавших нет

30 октября 2024, 12:15, ИА Амител

Пожар на складе древесного угля / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае потушили пожар на складе древесного угля в селе Заводском Троицкого района, сообщили в МЧС региона.

Пройденная огнем площадь составила около 135 "квадратов". Отмечается, что пожарным и добровольцам удалось отстоять основную часть складского помещения.

"Пожар ликвидировали десять пожарных и три единицы техники МЧС России, краевые огнеборцы и добровольцы. Пострадавших нет", – отметили в ведомстве.

По оценке специалистов, самая вероятная причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.