В Бийске потушили пожар в квартире многоэтажного дома

Пострадавших нет

30 октября 2024, 10:47, ИА Амител

Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com

Пожар в квартире многоэтажного дома потушили в Бийске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился днем 29 октября на улице Гастелло.

"На момент прибытия первого подразделения шел дым с балкона на четвертом этаже. В результате пожара в квартире повреждены личные вещи и бытовая техника на балконе. Площадь горения составила около двух квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

На месте работали 14 человек, две автоцистерны и одна автолестница. Пострадавших нет. Причину выясняют.

Всего за сутки 29 октября в крае ликвидировали 12 пожаров, три из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили три возгорания.