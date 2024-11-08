В Алтайском крае потушили пожар на предприятии по производству подсолнечного масла

Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности

08 ноября 2024, 22:00, ИА Амител

Пожар в поселке Луговое / Фото: МЧС Алтайского края

В Тальменском районе Алтайского края потушили пожар на предприятии по производству подсолнечного масла, сообщили в МЧС региона.

Возгорание случилось в поселке Луговое. На момент прибытия огнеборцев кровля складского помещения горела открытым огнем.

"В борьбе с пожаром по повышенному рангу были задействованы 11 человек и четыре единицы техники. В условиях сильного задымления работало два звена газодымозашитной службы", – рассказали в ведомстве.

Пожар потушили на площади 40 квадратных метров. Причину произошедшего устанавливают.