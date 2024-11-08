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Снег, пепел и сгоревшие машины. Фото с места пожара в гаражном боксе в Барнауле

Возгорание с повышенным рангом на площади около 1000 кв. метров случилось на ул. Попова

08 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

Пожар в гаражном боксе в Барнауле / Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей"

Фотограф Владимир Игнатов в сообществе "Про пожарных и спасателей" опубликовал снимки крупного  пожара, который случился ночью 8 ноября в гаражном боксе на улице Попова. На эпичных кадрах он показал последствия и работу огнеборцев.

"Небольшой фоторепортаж с места событий. Обрушившаяся крыша, обгоревшие остатки различных транспортных средств", – так подписал свой фотоальбом Владимир.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 05:32. Возгорание локализовали на площади около 1000 кв. метров. Для тушения задействовали пожарный поезд.

Барнаул Пожары

Комментарии 4

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Гость

12:58:50 08-11-2024

Что-то в том районе города пожар за пожаром. То мебельная фабрика, то какое-то автопредприятие. Хорошо хоть погибших и пострадавших нет.

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Гость

20:25:22 08-11-2024

А от чего радость то? Что-то удалось спасти? Или, как всегда, всё само сгорело.

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Гость

20:38:58 08-11-2024

Гость (20:25:22 08-11-2024) А от чего радость то? Что-то удалось спасти? Или, как всегда... А кто радуется то?

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Гость

16:47:14 09-11-2024

Гость (20:38:58 08-11-2024) А кто радуется то?... Люди в касках на фото 10 (для слепых).

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