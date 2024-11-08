Снег, пепел и сгоревшие машины. Фото с места пожара в гаражном боксе в Барнауле
Возгорание с повышенным рангом на площади около 1000 кв. метров случилось на ул. Попова
08 ноября 2024, 12:10, ИА Амител
Пожар в гаражном боксе в Барнауле / Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей"
Фотограф Владимир Игнатов в сообществе "Про пожарных и спасателей" опубликовал снимки крупного пожара, который случился ночью 8 ноября в гаражном боксе на улице Попова. На эпичных кадрах он показал последствия и работу огнеборцев.
"Небольшой фоторепортаж с места событий. Обрушившаяся крыша, обгоревшие остатки различных транспортных средств", – так подписал свой фотоальбом Владимир.
Напомним, сообщение о пожаре поступило в 05:32. Возгорание локализовали на площади около 1000 кв. метров. Для тушения задействовали пожарный поезд.
12:58:50 08-11-2024
Что-то в том районе города пожар за пожаром. То мебельная фабрика, то какое-то автопредприятие. Хорошо хоть погибших и пострадавших нет.
20:25:22 08-11-2024
А от чего радость то? Что-то удалось спасти? Или, как всегда, всё само сгорело.
20:38:58 08-11-2024
Гость (20:25:22 08-11-2024) А от чего радость то? Что-то удалось спасти? Или, как всегда... А кто радуется то?
16:47:14 09-11-2024
Гость (20:38:58 08-11-2024) А кто радуется то?... Люди в касках на фото 10 (для слепых).