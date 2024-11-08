Снег, пепел и сгоревшие машины. Фото с места пожара в гаражном боксе в Барнауле

Возгорание с повышенным рангом на площади около 1000 кв. метров случилось на ул. Попова

08 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

Пожар в гаражном боксе в Барнауле / Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей"

Фотограф Владимир Игнатов в сообществе "Про пожарных и спасателей" опубликовал снимки крупного пожара, который случился ночью 8 ноября в гаражном боксе на улице Попова. На эпичных кадрах он показал последствия и работу огнеборцев.

"Небольшой фоторепортаж с места событий. Обрушившаяся крыша, обгоревшие остатки различных транспортных средств", – так подписал свой фотоальбом Владимир.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 05:32. Возгорание локализовали на площади около 1000 кв. метров. Для тушения задействовали пожарный поезд.