В Алтайском крае на свет появилась первая в году тройня
Сразу три сына осчастливили семью инспектора УФСИН и юриста
07 июня 2025, 08:02, ИА Амител
Фото: Управление юстиции по Алтайскому краю
В Алтайском крае родилась первая в 2025 году тройня – детей зарегистрировали в отделе ЗАГС села Шипуново. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минюста.
28 мая сразу три сына родились у супругов Черепковых – Илья, Матвей и Тимофей. Теперь в семье пятеро детей.
Уточняется, что глава семьи работает инспектором отдела охраны УФСИН России по Алтайскому краю. Его супруга – юрист в транспортной компании.
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Мои поздравления семье!