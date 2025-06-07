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В Алтайском крае на свет появилась первая в году тройня

Сразу три сына осчастливили семью инспектора УФСИН и юриста

07 июня 2025, 08:02, ИА Амител

Фото: Управление юстиции по Алтайскому краю
Фото: Управление юстиции по Алтайскому краю

В Алтайском крае родилась первая в 2025 году тройня – детей зарегистрировали в отделе ЗАГС села Шипуново. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минюста.

28 мая сразу три сына родились у супругов Черепковых – Илья, Матвей и Тимофей. Теперь в семье пятеро детей. 

Уточняется, что глава семьи работает инспектором отдела охраны УФСИН России по Алтайскому краю. Его супруга – юрист в транспортной компании.

Алтайский край Демография

Комментарии 4

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Гость

09:45:42 07-06-2025

ЭКО оно такое?

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Гость

13:07:16 07-06-2025

Как будем отмечать?

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Гость

13:55:54 07-06-2025

А первые два какого пола? Тоже мальчики?

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Гость

17:08:31 07-06-2025

Мои поздравления семье!

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