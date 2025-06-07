В Алтайском крае на свет появилась первая в году тройня

Сразу три сына осчастливили семью инспектора УФСИН и юриста

07 июня 2025, 08:02, ИА Амител

Фото: Управление юстиции по Алтайскому краю

В Алтайском крае родилась первая в 2025 году тройня – детей зарегистрировали в отделе ЗАГС села Шипуново. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минюста.

28 мая сразу три сына родились у супругов Черепковых – Илья, Матвей и Тимофей. Теперь в семье пятеро детей.

Уточняется, что глава семьи работает инспектором отдела охраны УФСИН России по Алтайскому краю. Его супруга – юрист в транспортной компании.