В Алтайском крае появились опасные комары, которых могли завезти из Таиланда
Профессор Людмила Комарова рассказала, что сама видела одного из таких насекомых
27 июня 2024, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае появились крупные комары, которые с большой вероятностью прибыли в регион из Таиланда вместе с путешественниками в их багаже. Об этом изданию "КП-Барнаул" рассказала энтомолог Людмила Комарова.
По ее словам, эти кровопийцы переносят вирус лихорадки Тягиня, которая вызывает тяжелое недомогание с высокой температурой, слабостью и другими симптомами вирусного заболевания. Обитают такие комары на теплых водоемах. Подобного малярийного комара специалист видела на берегу Бии.
"У него была яркая коричневатая окраска. Эти комары также отличаются маневренностью и особым жужжанием, не таким надоедливым, как обычные", – сказала она, отметив, что планирует поймать такую особь для изучения.
Тем же, кто почувствовал недомогание после укуса комара, профессор посоветовала поскорее обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест.
16:40:30 27-06-2024
ПЦР в центре эпидемиологии? Тыщ за 6?
16:43:46 27-06-2024
Надо этих путешественников по прибытии из Таиланда обрабатывать хотя бы хлоркой
19:32:12 27-06-2024
Не эта учёная рассказывала, что комаров этим летом будет мало, т. К. было прохладно и шли дожди?
14:31:05 01-07-2024
Хочет только поймать для изучения, а уже страсти понаписали...С такой фамилией всё должна про комаров знать уже..))