В Алтайском крае появились опасные комары, которых могли завезти из Таиланда

Профессор Людмила Комарова рассказала, что сама видела одного из таких насекомых

27 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Большой комар / Фото иллюстративное: unsplash.com

В Алтайском крае появились крупные комары, которые с большой вероятностью прибыли в регион из Таиланда вместе с путешественниками в их багаже. Об этом изданию "КП-Барнаул" рассказала энтомолог Людмила Комарова.

По ее словам, эти кровопийцы переносят вирус лихорадки Тягиня, которая вызывает тяжелое недомогание с высокой температурой, слабостью и другими симптомами вирусного заболевания. Обитают такие комары на теплых водоемах. Подобного малярийного комара специалист видела на берегу Бии.

"У него была яркая коричневатая окраска. Эти комары также отличаются маневренностью и особым жужжанием, не таким надоедливым, как обычные", – сказала она, отметив, что планирует поймать такую особь для изучения.

Тем же, кто почувствовал недомогание после укуса комара, профессор посоветовала поскорее обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест.