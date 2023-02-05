В Алтайском крае появился центр приёма гуманитарной помощи для бойцов СВО

Принести вещи и продукты можно на площадку регионального штаба комитета семей воинов Отечества и Центра реабилитации ветеранов боевых действий

05 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: t.me/ksvo22

В Барнауле появился центр приёма гуманитарной помощи для отправки на линию фронта. Он находится по адресу пр. Калинина 7, сообщили в телеграм-канале регионального штаба комитета семей воинов Отечества.

Жители и волонтёры районов края могут привозить любую гумпомощь для отправки на линию фронта. Пожертвования и подарки увезут машинами непосредственно в руки алтайских бойцов в зону СВО.

"Склад находится на площадке регионального штаба комитета семей воинов Отечества и Центра реабилитации ветеранов боевых действий. Телефон: +7 913 234 9012", – уточнили в комитете.

Ранее алтайские осуждённые собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО.