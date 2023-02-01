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Алтайские зэки собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Посылки для участников специальной военной операции комплектуют ежемесячно

01 февраля 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: УФСИН России по Алтайскому краю
Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

Осуждённые из КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю передают гуманитарную помощь для участников СВО. Как сообщает пресс-служба ведомства, в посылках они отправляют бойцам продукты питания, вязаные носки, варежки, патриотические значки и письма.

Отмечается, что помощь для участников специальной военной операции собирают ежемесячно – недавно уже четвёртую посылку передали в единый центр сбора гуманитарной помощи в Бийске. Инициатором выступает один из осуждённых, который увидел объявление о предложении помочь военнослужащим.

Сначала упаковывали только продукты, однако потом стали делать и патриотические значки. В январскую посылку положили ещё тёплые носки и варежки. Их связала осуждённая, содержащаяся в КП-2. Каждую посылку сопровождает письмо со словами благодарности и пожеланиями скорейшего возвращения домой.

Комментарии 9

  • А что эти злые уроки, в тылу отсиживаются, в то время когда их авторитеты ( Саша Узбек...) гибнут за родину?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ага попробуй откажись, если красные так решили...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Искупают. Молодцы. Саша Узбек им пример
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Общак не просахатили? А то пади под это дело уже втюхали?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Общак не просахатили? А то пади под это дело уже втюхали?---Какой к красных зонах общак? Окстись!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • общак разве не на воле должен храниться?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • что-то мн подсказывает, что их никто и не спрашивал
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Что вы за люди такие злые?! Ребята, хоть они и зэки, доброе дело делают. Они хоть как-то помогают фронту. А из вас хоть кто-то что-нибудь участникам спецоперации отправил?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошее дело. Искупают вину
    02 февраля, Гость   Ответить
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