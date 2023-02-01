Алтайские зэки собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Посылки для участников специальной военной операции комплектуют ежемесячно

01 февраля 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

Осуждённые из КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю передают гуманитарную помощь для участников СВО. Как сообщает пресс-служба ведомства, в посылках они отправляют бойцам продукты питания, вязаные носки, варежки, патриотические значки и письма.

Отмечается, что помощь для участников специальной военной операции собирают ежемесячно – недавно уже четвёртую посылку передали в единый центр сбора гуманитарной помощи в Бийске. Инициатором выступает один из осуждённых, который увидел объявление о предложении помочь военнослужащим.

Сначала упаковывали только продукты, однако потом стали делать и патриотические значки. В январскую посылку положили ещё тёплые носки и варежки. Их связала осуждённая, содержащаяся в КП-2. Каждую посылку сопровождает письмо со словами благодарности и пожеланиями скорейшего возвращения домой.