В Алтайском крае появится эвакуационная комиссия

Она будет заниматься планированием и проведением эвакуации жителей, ценностей и важных документов при ЧС

17 сентября 2024, 08:45, ИА Амител

Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае создадут региональную эвакуационную комиссию, утвержденную губернатором.

Она будет заниматься планированием и проведением эвакуации населения, ценностей и важных документов в случае военного конфликта или чрезвычайной ситуации.

Состав комиссии утвердят отдельно, а ее работа будет осуществляться по мере необходимости.

Постановление об утверждении комиссии опубликовано на официальном портале правовой информации.