В Алтайском крае появится эвакуационная комиссия
Она будет заниматься планированием и проведением эвакуации жителей, ценностей и важных документов при ЧС
17 сентября 2024, 08:45, ИА Амител
Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru
В Алтайском крае создадут региональную эвакуационную комиссию, утвержденную губернатором.
Она будет заниматься планированием и проведением эвакуации населения, ценностей и важных документов в случае военного конфликта или чрезвычайной ситуации.
Состав комиссии утвердят отдельно, а ее работа будет осуществляться по мере необходимости.
Постановление об утверждении комиссии опубликовано на официальном портале правовой информации.
09:06:59 17-09-2024
Из серии
"Доктор, я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой А мне всё хуже и хуже "
09:28:10 17-09-2024
Может всё-таки сначала создавать территориальную оборону!? приводить убежища в соответствие!?
а потом уже думать как драпать сродной земли!?? которую отцы и деды наши защитили...!!!
09:52:49 17-09-2024
Гость (09:28:10 17-09-2024) Может всё-таки сначала создавать территориальную оборону!? п... А что, уже и нам пора думать, как эвакуироваться?) Ах да, тут намедни предлагали с казахами повоевать. Так-то эта комиссия - еще один попил бабла за просиживание штанов, не более.
10:14:42 17-09-2024
Гость (09:52:49 17-09-2024) А что, уже и нам пора думать, как эвакуироваться?) Ах да, ту... а вы вообще следите что в соседнем казахстане происходит?!
там между прочим, во всю казахов накачивают по образу и подобию украинцев...! как сами местные, так и из за... рубежа...!
а у китая так вообще есть карты где Сибирь (примерно) от Салехарда до Тюмени, отмечена как их историческая территория!.. там вообще от Ишима до Ханты-Мансийска 700 км границы поставил, а остальные преграды это естественные..., наши реки Обь да Ирий Тишайший...
Так что я не удивлюсь, если на днях оттуда или прилетать начнёт, или набеги...!
10:44:29 17-09-2024
Гость (10:14:42 17-09-2024) а вы вообще следите что в соседнем казахстане происходит?!
11:09:35 17-09-2024
Гость (10:44:29 17-09-2024) ... вот... и сказать вам не чего...?
12:17:17 17-09-2024
Гость (11:09:35 17-09-2024) вот... и сказать вам не чего...?... Н-да... То есть кроме того, что нечего сказать, в вашу умную голову не приходит ничего? Показательно, однако.
13:14:38 17-09-2024
Гость (12:17:17 17-09-2024) Н-да... То есть кроме того, что нечего сказать, в вашу умную... Не умно́...
10:19:09 17-09-2024
Гость (09:52:49 17-09-2024) А что, уже и нам пора думать, как эвакуироваться?) Ах да, ту... Вот они Пугачёвы, Галкины, Слепаковы, Брежневы....! которые плюсуют этим комментариям. И минусуют комментариям как ниже "в точку"
Предатели! Одним словом.
09:56:48 17-09-2024
Гость (09:28:10 17-09-2024) Может всё-таки сначала создавать территориальную оборону!? п... В точку
Надо думать, о том как защищать, а не драпать 😎😎😎
10:11:23 17-09-2024
Кулау прокаженный (09:56:48 17-09-2024) В точку Надо думать, о том как защищать, а не драпать 😎... а вы куда то собрались и решили, что вас будут эвакуировать, тратить на вас деньги???? смешной) вы тут останетесь, а эвакуируют высшее руководство, администрацию и особо ценные для государства документы, но не вас и не меня точно)
10:48:37 17-09-2024
Гость (10:11:23 17-09-2024) а вы куда то собрались и решили, что вас будут эвакуировать,...
— Жизнь коротка, и дни наши наполнены страданиями, — сказал Кулау. — Давайте петь и танцевать, и будем счастливы, как можем.
10:50:52 17-09-2024
Гость (10:11:23 17-09-2024) а вы куда то собрались и решили, что вас будут эвакуировать,... а вы думаете на нас обязательно будут что-то тратить, кроме бумаги на постановления!?
объявят место сбора! детей отдельно, взрослых отдельно! так по закону. детей увезут куда не скажут. тоже по закону. а мы с вами, оставили квартиры открытыми... взяли деньги документы и провизию "на первое время"... и пешими порядками, в том направлении куда укажут...! так в том же законе прописано.
а вот сколько продлиться Первое время...? одному только богу известно! ну т.е., тому кто этот закон придумывал... может оно будет не долгим и навсегда...!?
19:51:38 17-09-2024
Гость (10:11:23 17-09-2024) а вы куда то собрались и решили, что вас будут эвакуировать,... нет, вас тоже возьмем, ибо "не боги горшки обжигают"
12:58:21 17-09-2024
Гость (09:28:10 17-09-2024) Может всё-таки сначала создавать территориальную оборону!? п... Эвакуировать будут не всех, а наиболее ценных граждан
10:26:03 17-09-2024
Очень смешная новость
10:40:59 17-09-2024
Гость (10:26:03 17-09-2024) Очень смешная новость... Да, очень.
10:47:37 17-09-2024
Если полетят китайские дроны, что можно сделать? Только на улицу не выходить. не зря у нас прижились магазин у дома.
10:53:17 17-09-2024
Гость (10:47:37 17-09-2024) Если полетят китайские дроны, что можно сделать? Только на у... а те кто работают в магазине? они будут не выходить из магазина? жить в магазине? вы готовы жить на работе? по ночам. помимо того что вы уже там живёте.
10:49:58 17-09-2024
создают рабочие места...
12:01:15 17-09-2024
Интересно? А как наше правительство АК, отрабатывает закон о массовых захоронениях в мирное и военное время!? Тоже ведь нужно готовиться...!? И нам и им...
:-)
13:14:18 17-09-2024
Гость (12:01:15 17-09-2024) Интересно? А как наше правительство АК, отрабатывает закон о... Им не нужно. Они тут захораниваться не планируют.
13:13:24 17-09-2024
Видео: депутаты в Казахстане заговорили о войне с Россией к 2030 году.
14:54:51 17-09-2024
Гость (13:13:24 17-09-2024) Видео: депутаты в Казахстане заговорили о войне с Россией к ... тут народ злее живет, по бырому тогда с казахстаном решат
16:49:34 17-09-2024
Гость (14:54:51 17-09-2024) тут народ злее живет, по бырому тогда с казахстаном решат... Себе не врите, и не уговаривайте себя в том чего не будет...!
С Украиной так же начиналось и так же говорили...
14:19:21 17-09-2024
надо готовится схрон рыть и хавчиком запасаться
ну и решать как партизанить в такой ситуации - край то наш партизанский всегда был
17:12:01 17-09-2024
Гость (14:19:21 17-09-2024) надо готовится схрон рыть и хавчиком запасатьсяну и реша... Я это ещё в ковид сделал...
15:00:47 17-09-2024
Тут еще надо разобраться кто драпательные настроения в крае сеет, драпать агитирует
да еще в условиях когда два поколения граждан воюют на фронтах
Чую обосновался тут кто то из за бугра основательно. Тут проверка нужна. Хорошая обстоятельная проверка
у кого какие родственники за границей, когда и куда звонил за рубеж и где и с кем в интернете переписывается, кто и какие суммы денег переводит за рубеж
18:57:43 17-09-2024
майор (15:00:47 17-09-2024) Тут еще надо разобраться кто драпательные настроения в крае ... Поймали японского шпиона, который тоннель в Британию рыл?
17:11:22 17-09-2024
Гость (14:19:21 17-09-2024) надо готовится схрон рыть и хавчиком запасатьсяну и реша... Белорус что ли!?...
Рассмешил про наш край...! Партизанский...
21:21:49 17-09-2024
А зачем нам тогда МЧС? Может хватит плодить дармоедов! Как говориться тот же... Только вид сбоку. Куда вы хотите эвакуироваться при ядерной зиме? Кого хренью страдать. Как говорится заставь дурака богу молиться он весь лоб себе расшибет.