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В Алтайском крае появится эвакуационная комиссия

Она будет заниматься планированием и проведением эвакуации жителей, ценностей и важных документов при ЧС

17 сентября 2024, 08:45, ИА Амител

Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru
Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае создадут региональную эвакуационную комиссию, утвержденную губернатором.

Она будет заниматься планированием и проведением эвакуации населения, ценностей и важных документов в случае военного конфликта или чрезвычайной ситуации.

Состав комиссии утвердят отдельно, а ее работа будет осуществляться по мере необходимости.

Постановление об утверждении комиссии опубликовано на официальном портале правовой информации.

Алтайский край документы

Комментарии 31

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Гость

09:06:59 17-09-2024

Из серии
"Доктор, я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой А мне всё хуже и хуже "

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Гость

09:28:10 17-09-2024

Может всё-таки сначала создавать территориальную оборону!? приводить убежища в соответствие!?
а потом уже думать как драпать сродной земли!?? которую отцы и деды наши защитили...!!!

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Гость

09:52:49 17-09-2024

Гость (09:28:10 17-09-2024) Может всё-таки сначала создавать территориальную оборону!? п... А что, уже и нам пора думать, как эвакуироваться?) Ах да, тут намедни предлагали с казахами повоевать. Так-то эта комиссия - еще один попил бабла за просиживание штанов, не более.

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Гость

10:14:42 17-09-2024

Гость (09:52:49 17-09-2024) А что, уже и нам пора думать, как эвакуироваться?) Ах да, ту... а вы вообще следите что в соседнем казахстане происходит?!
там между прочим, во всю казахов накачивают по образу и подобию украинцев...! как сами местные, так и из за... рубежа...!
а у китая так вообще есть карты где Сибирь (примерно) от Салехарда до Тюмени, отмечена как их историческая территория!.. там вообще от Ишима до Ханты-Мансийска 700 км границы поставил, а остальные преграды это естественные..., наши реки Обь да Ирий Тишайший...
Так что я не удивлюсь, если на днях оттуда или прилетать начнёт, или набеги...!

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Гость

10:44:29 17-09-2024

Гость (10:14:42 17-09-2024) а вы вообще следите что в соседнем казахстане происходит?!

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Гость

11:09:35 17-09-2024

Гость (10:44:29 17-09-2024) ... вот... и сказать вам не чего...?

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Гость

12:17:17 17-09-2024

Гость (11:09:35 17-09-2024) вот... и сказать вам не чего...?... Н-да... То есть кроме того, что нечего сказать, в вашу умную голову не приходит ничего? Показательно, однако.

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Гость

13:14:38 17-09-2024

Гость (12:17:17 17-09-2024) Н-да... То есть кроме того, что нечего сказать, в вашу умную... Не умно́...

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Гость

10:19:09 17-09-2024

Гость (09:52:49 17-09-2024) А что, уже и нам пора думать, как эвакуироваться?) Ах да, ту... Вот они Пугачёвы, Галкины, Слепаковы, Брежневы....! которые плюсуют этим комментариям. И минусуют комментариям как ниже "в точку"
Предатели! Одним словом.

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Кулау прокаженный

09:56:48 17-09-2024

Гость (09:28:10 17-09-2024) Может всё-таки сначала создавать территориальную оборону!? п... В точку
Надо думать, о том как защищать, а не драпать 😎😎😎

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Гость

10:11:23 17-09-2024

Кулау прокаженный (09:56:48 17-09-2024) В точку Надо думать, о том как защищать, а не драпать 😎... а вы куда то собрались и решили, что вас будут эвакуировать, тратить на вас деньги???? смешной) вы тут останетесь, а эвакуируют высшее руководство, администрацию и особо ценные для государства документы, но не вас и не меня точно)

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Кулау прокаженный

10:48:37 17-09-2024

Гость (10:11:23 17-09-2024) а вы куда то собрались и решили, что вас будут эвакуировать,...
— Жизнь коротка, и дни наши наполнены страданиями, — сказал Кулау. — Давайте петь и танцевать, и будем счастливы, как можем.

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Гость

10:50:52 17-09-2024

Гость (10:11:23 17-09-2024) а вы куда то собрались и решили, что вас будут эвакуировать,... а вы думаете на нас обязательно будут что-то тратить, кроме бумаги на постановления!?
объявят место сбора! детей отдельно, взрослых отдельно! так по закону. детей увезут куда не скажут. тоже по закону. а мы с вами, оставили квартиры открытыми... взяли деньги документы и провизию "на первое время"... и пешими порядками, в том направлении куда укажут...! так в том же законе прописано.
а вот сколько продлиться Первое время...? одному только богу известно! ну т.е., тому кто этот закон придумывал... может оно будет не долгим и навсегда...!?

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Гость

19:51:38 17-09-2024

Гость (10:11:23 17-09-2024) а вы куда то собрались и решили, что вас будут эвакуировать,... нет, вас тоже возьмем, ибо "не боги горшки обжигают"

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Гость

12:58:21 17-09-2024

Гость (09:28:10 17-09-2024) Может всё-таки сначала создавать территориальную оборону!? п... Эвакуировать будут не всех, а наиболее ценных граждан

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Гость

10:26:03 17-09-2024

Очень смешная новость

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Musik

10:40:59 17-09-2024

Гость (10:26:03 17-09-2024) Очень смешная новость... Да, очень.

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Гость

10:47:37 17-09-2024

Если полетят китайские дроны, что можно сделать? Только на улицу не выходить. не зря у нас прижились магазин у дома.

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Гость

10:53:17 17-09-2024

Гость (10:47:37 17-09-2024) Если полетят китайские дроны, что можно сделать? Только на у... а те кто работают в магазине? они будут не выходить из магазина? жить в магазине? вы готовы жить на работе? по ночам. помимо того что вы уже там живёте.

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Гость

10:49:58 17-09-2024

создают рабочие места...

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Гость

12:01:15 17-09-2024

Интересно? А как наше правительство АК, отрабатывает закон о массовых захоронениях в мирное и военное время!? Тоже ведь нужно готовиться...!? И нам и им...
:-)

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Гость

13:14:18 17-09-2024

Гость (12:01:15 17-09-2024) Интересно? А как наше правительство АК, отрабатывает закон о... Им не нужно. Они тут захораниваться не планируют.

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Гость

13:13:24 17-09-2024

Видео: депутаты в Казахстане заговорили о войне с Россией к 2030 году.

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Гость

14:54:51 17-09-2024

Гость (13:13:24 17-09-2024) Видео: депутаты в Казахстане заговорили о войне с Россией к ... тут народ злее живет, по бырому тогда с казахстаном решат

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Гость

16:49:34 17-09-2024

Гость (14:54:51 17-09-2024) тут народ злее живет, по бырому тогда с казахстаном решат... Себе не врите, и не уговаривайте себя в том чего не будет...!
С Украиной так же начиналось и так же говорили...

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Гость

14:19:21 17-09-2024

надо готовится схрон рыть и хавчиком запасаться
ну и решать как партизанить в такой ситуации - край то наш партизанский всегда был

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Гость

17:12:01 17-09-2024

Гость (14:19:21 17-09-2024) надо готовится схрон рыть и хавчиком запасатьсяну и реша... Я это ещё в ковид сделал...

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майор

15:00:47 17-09-2024

Тут еще надо разобраться кто драпательные настроения в крае сеет, драпать агитирует
да еще в условиях когда два поколения граждан воюют на фронтах
Чую обосновался тут кто то из за бугра основательно. Тут проверка нужна. Хорошая обстоятельная проверка
у кого какие родственники за границей, когда и куда звонил за рубеж и где и с кем в интернете переписывается, кто и какие суммы денег переводит за рубеж

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Гость

18:57:43 17-09-2024

майор (15:00:47 17-09-2024) Тут еще надо разобраться кто драпательные настроения в крае ... Поймали японского шпиона, который тоннель в Британию рыл?

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Гость

17:11:22 17-09-2024

Гость (14:19:21 17-09-2024) надо готовится схрон рыть и хавчиком запасатьсяну и реша... Белорус что ли!?...
Рассмешил про наш край...! Партизанский...

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Не гость

21:21:49 17-09-2024

А зачем нам тогда МЧС? Может хватит плодить дармоедов! Как говориться тот же... Только вид сбоку. Куда вы хотите эвакуироваться при ядерной зиме? Кого хренью страдать. Как говорится заставь дурака богу молиться он весь лоб себе расшибет.

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