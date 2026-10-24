Среди них — 14 осужденных, уклонявшихся от отбывания наказания, и один фигурант, разыскиваемый МВД

24 октября 2026, 09:51, ИА Амител

СИЗО, тюрьма / Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержали 15 человек, числившихся в федеральном розыске, об этом проинформировала пресс‑служба регионального УФСИН.

Оперативные сотрудники ведомства совместно с коллегами из МВД занимались поиском лиц, скрывающихся от правосудия, в том числе осужденных, которые уклонялись от отбывания наказания или не соблюдали требования уголовно‑исполнительной инспекции.

Как уточнили в УФСИН, среди задержанных 14 человек уклонялись от отбывания наказаний, еще один гражданин разыскивался органами внутренних дел. С начала года подразделение розыска УФСИН России по Алтайскому краю задержало в общей сложности 187 осужденных, находившихся в официальном розыске.

Ранее сообщалось, что УФСИН по Алтайскому краю не раскрывает данные о численности заключенных. В ведомстве ссылаются на ограниченный доступ к информации.