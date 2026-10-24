В Алтайском крае поймали 15 преступников, которые находились в федеральном розыске
Среди них — 14 осужденных, уклонявшихся от отбывания наказания, и один фигурант, разыскиваемый МВД
24 октября 2026, 09:51, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 15 человек, числившихся в федеральном розыске, об этом проинформировала пресс‑служба регионального УФСИН.
Оперативные сотрудники ведомства совместно с коллегами из МВД занимались поиском лиц, скрывающихся от правосудия, в том числе осужденных, которые уклонялись от отбывания наказания или не соблюдали требования уголовно‑исполнительной инспекции.
Как уточнили в УФСИН, среди задержанных 14 человек уклонялись от отбывания наказаний, еще один гражданин разыскивался органами внутренних дел. С начала года подразделение розыска УФСИН России по Алтайскому краю задержало в общей сложности 187 осужденных, находившихся в официальном розыске.
Ранее сообщалось, что УФСИН по Алтайскому краю не раскрывает данные о численности заключенных. В ведомстве ссылаются на ограниченный доступ к информации.
09:54:26 24-10-2026
И чё ? На СВО пойдут ?
11:08:23 24-10-2026
Гость (09:54:26 24-10-2026) И чё ? На СВО пойдут ?... В штрафбат.
17:53:54 24-10-2026
Пусть ливневки чистят, самое время.