В Алтайском крае около тысячи осужденных обучились рабочим профессиям

Наиболее востребованной по итогам года стала профессия швеи

16 июля 2026, 17:47, ИА Амител

Обучение профессии / Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

В профессиональном образовательном учреждении № 274 при УФСИН России по Алтайскому краю завершился учебный год. По его итогам 940 осужденных получили свидетельства о присвоении рабочих профессий, сообщили в пресс-службе регионального управления.

В течение 2025–2026 учебного года подготовка велась по 24 специальностям. Осужденные освоили профессии швеи, раскройщика, оператора швейного оборудования, токаря, повара, пекаря, стропальщика, машиниста котельной, аппаратчика мукомольного производства, станочника деревообрабатывающих станков, оператора машинного доения и ряд других.

Наиболее востребованной по итогам года стала профессия швеи — ее получили 289 человек.

После успешной сдачи выпускных экзаменов осужденным присвоили квалификационные разряды и выдали документы о получении рабочих специальностей.

Как отметила директор профессионального образовательного учреждения № 274 Александра Жуйкова, выпускники смогут применять полученные навыки как в исправительных учреждениях, так и на предприятиях Алтайского края, сотрудничающих с исправительными центрами.

«Выпускники нашего училища трудоустраиваются как в исправительных учреждениях, так и на предприятиях Алтайского края, которые сотрудничают с исправительными центрами. Они будут получать заработную плату и, значит, смогут погашать имеющиеся иски, в том числе перед потерпевшими, а также помогать своим семьям. После освобождения они смогут устроиться на работу по востребованным на рынке труда профессиям, которые освоили в нашем образовательном учреждении», — рассказала Александра Жуйкова.

В УФСИН подчеркнули, что обучение организовано по востребованным рабочим специальностям, что позволяет осужденным получить квалификацию и повысить шансы на трудоустройство после освобождения.