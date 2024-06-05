В Бийске задержали самокатчиков с двумя сотнями закладок

Парней заключили под стражу

05 июня 2024, 10:45, ИА Амител

Наркотики / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков поймали двух 28-летних бийчан с запрещенными веществами, сообщили в МВД Алтайского края.

Парни передвигались по городу на электросамокатах с забитыми "синтетикой" рюкзаками и были остановлены полицейскими. Во время личного досмотра у них нашли 232 свертка с мефедроном, а по их месту жительства – еще 251. В общей сложности у горожан изъяли более 460 г наркотиков.

Нелегальный заработок приятели нашли в интернете и обеспечивали себя таким образом больше года. Возбуждено уголовное дело по покушению на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Подозреваемых заключили под стражу.

Уточняется, что один из участников преступного дуэта и ранее привлекался к ответственности за преступление, связанное с наркотиками.