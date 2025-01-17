В алтайском селе пожар уничтожил кровлю, пол и стены надворной постройки
Пострадавших от возгорания нет
17 января 2025, 08:30, ИА Амител
На частном подворье села Зайцево Тальменского района произошел пожар. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю.
На момент прибытия спасателей надворная постройка горела открытым огнем. В результате пожара была уничтожена кровля постройки, а также повреждены пол, стены и личные вещи. Площадь горения составила примерно 48 кв. м.
"На пожаре работали десять человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет", – рассказали в МЧС.
Такое же возгорание вспыхнуло в барнаульском поселке Пригородном. Спасатели также потушили надворную постройку.
Всего за 16 января 2025 года в Алтайском крае ликвидировали 11 пожаров. Шесть из них произошло в жилом секторе. В Барнауле потушили два возгорания.
08:42:43 17-01-2025
"В результате пожара была уничтожена кровля постройки, а также повреждены пол, стены и личные вещи. Такое же возгорание вспыхнуло в барнаульском поселке Пригородный. Спасатели также потушили надворную постройку." - всегда удивляли сообщения от МЧС. Проще напишите - СГОРЕЛИ две сарайки.
Хотя эта новость так себе инфоповод.
08:44:41 17-01-2025
Вся новость уместилась в заголовке, в общем всё сгорело.