В алтайском селе пожар уничтожил кровлю, пол и стены надворной постройки

Пострадавших от возгорания нет

17 января 2025, 08:30, ИА Амител

Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com

На частном подворье села Зайцево Тальменского района произошел пожар. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю.

На момент прибытия спасателей надворная постройка горела открытым огнем. В результате пожара была уничтожена кровля постройки, а также повреждены пол, стены и личные вещи. Площадь горения составила примерно 48 кв. м.

"На пожаре работали десять человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет", – рассказали в МЧС.

Такое же возгорание вспыхнуло в барнаульском поселке Пригородном. Спасатели также потушили надворную постройку.

Всего за 16 января 2025 года в Алтайском крае ликвидировали 11 пожаров. Шесть из них произошло в жилом секторе. В Барнауле потушили два возгорания.