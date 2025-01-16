Горящий частный дом потушили в алтайском Вавилоне
Огонь повредил крышу и потолочное перекрытие
16 января 2025, 09:45, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В селе Вавилон Алейского района потушили пожар в частном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился утром 15 января. Площадь горения составила около 28 "квадратов" – огонь повредил крышу и потолочное перекрытие.
На месте работали семь человек личного состава на двух единицах техники. Пострадавших нет.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования", – подчеркнули в МЧС.
Всего за 15 января в крае ликвидировали семь пожаров, в том числе три – в жилом секторе.
10:14:19 16-01-2025
Теперь этот дом тушёный.