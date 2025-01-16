Горящий частный дом потушили в алтайском Вавилоне

Огонь повредил крышу и потолочное перекрытие

16 января 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В селе Вавилон Алейского района потушили пожар в частном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился утром 15 января. Площадь горения составила около 28 "квадратов" – огонь повредил крышу и потолочное перекрытие.

На месте работали семь человек личного состава на двух единицах техники. Пострадавших нет.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования", – подчеркнули в МЧС.

Всего за 15 января в крае ликвидировали семь пожаров, в том числе три – в жилом секторе.