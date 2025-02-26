В Алтайском крае предложили создать бесплатное бюро юридической помощи
Его необходимость продиктована ростом обращений граждан за подобными услугами
26 февраля 2025, 14:40, ИА Амител
В управлении юстиции Алтайского края предложили создать государственное юридическое бюро для расширения системы бесплатной юридической помощи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.
Парламентарий отметил, что в 2024 году количество обращений граждан за подобной помощью выросло на 27%. Всего участники государственной системы обработали свыше 147 тысяч заявок. Минюст предложил расширить возможность для оказания поддержки с помощью Госюрбюро. Такие есть уже в 51 регионе страны.
"Новое учреждение не заменит уже существующих участников системы бесплатной юридической помощи, а, наоборот, создаст дополнительные возможности для жителей края", – отметил Голобородько.
Само право на бесплатную юридическую помощь имеют 15 категорий граждан. В их числе участники спецоперации и их близкие, медики и преподаватели. Более 60% поступающих вопросов связаны с защитой прав участников СВО и мерами социальной поддержки.
16:55:47 26-02-2025
Законы должны быть простыми четкими и понятны всем... Нафигачили такую казуистику что сами ни черта понять не могут-но денюжку берут исправно...
17:43:50 26-02-2025
Любопытный момент - решение суда зависит от подкованности адвоката.. т.е. такие действительно вот такие законы.
19:30:09 26-02-2025
У нас и медицина и образование тоже бесплатное, но попробуйте вылечиться и выучиться без денег.
08:17:09 27-02-2025
И толку от них будет, как от бесплатных адвокатов.