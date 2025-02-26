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В Алтайском крае предложили создать бесплатное бюро юридической помощи

Его необходимость продиктована ростом обращений граждан за подобными услугами

26 февраля 2025, 14:40, ИА Амител

Юрист за работой / Фото: unsplash.com / Scott Graham
Юрист за работой / Фото: unsplash.com / Scott Graham

В управлении юстиции Алтайского края предложили создать государственное юридическое бюро для расширения системы бесплатной юридической помощи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Парламентарий отметил, что в 2024 году количество обращений граждан за подобной помощью выросло на 27%. Всего участники государственной системы обработали свыше 147 тысяч заявок. Минюст предложил расширить возможность для оказания поддержки с помощью Госюрбюро. Такие есть уже в 51 регионе страны.

"Новое учреждение не заменит уже существующих участников системы бесплатной юридической помощи, а, наоборот, создаст дополнительные возможности для жителей края", – отметил Голобородько.

Само право на бесплатную юридическую помощь имеют 15 категорий граждан. В их числе участники спецоперации и их близкие, медики и преподаватели. Более 60% поступающих вопросов связаны с защитой прав участников СВО и мерами социальной поддержки.

Алтайский край

Комментарии 4

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....

16:55:47 26-02-2025

Законы должны быть простыми четкими и понятны всем... Нафигачили такую казуистику что сами ни черта понять не могут-но денюжку берут исправно...

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dok_CФ

17:43:50 26-02-2025

Любопытный момент - решение суда зависит от подкованности адвоката.. т.е. такие действительно вот такие законы.

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Гость

19:30:09 26-02-2025

У нас и медицина и образование тоже бесплатное, но попробуйте вылечиться и выучиться без денег.

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Гость

08:17:09 27-02-2025

И толку от них будет, как от бесплатных адвокатов.

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