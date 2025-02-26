В Алтайском крае предложили создать бесплатное бюро юридической помощи

Его необходимость продиктована ростом обращений граждан за подобными услугами

26 февраля 2025, 14:40, ИА Амител

Юрист за работой / Фото: unsplash.com / Scott Graham

В управлении юстиции Алтайского края предложили создать государственное юридическое бюро для расширения системы бесплатной юридической помощи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Парламентарий отметил, что в 2024 году количество обращений граждан за подобной помощью выросло на 27%. Всего участники государственной системы обработали свыше 147 тысяч заявок. Минюст предложил расширить возможность для оказания поддержки с помощью Госюрбюро. Такие есть уже в 51 регионе страны.

"Новое учреждение не заменит уже существующих участников системы бесплатной юридической помощи, а, наоборот, создаст дополнительные возможности для жителей края", – отметил Голобородько.

Само право на бесплатную юридическую помощь имеют 15 категорий граждан. В их числе участники спецоперации и их близкие, медики и преподаватели. Более 60% поступающих вопросов связаны с защитой прав участников СВО и мерами социальной поддержки.