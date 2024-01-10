Зачем в России хотят ввести ГОСТы на оказание юридических услуг населению
На этом настаивает Союз потребителей РФ
10 января 2024, 09:00, ИА Амител
Юристов в России, кажется, решили взять в ежовые рукавицы: это станет возможным благодаря новым ГОСТам, которые будут регламентировать оказание юридической помощи населению. С такой инициативой в Минюст и Роспотребнадзор уже обратился Союз потребителей РФ. С чем это связано, на каких изменениях настаивают общественники и как это отразится на обычных гражданах, разбирался amic.ru.
Зачем в России хотят ввести ГОСТы на юридические услуги?
Только в 2022 году Роспотребнадзор зафиксировал восемь тысяч обращений от граждан, которые жаловались на некачественные юридические услуги. И каждый год число пострадавших от недобросовестных специалистов в области права увеличивается на 15-20%, указывает Союз потребителей России.
Если говорить простым языком, юристы "впаривают" клиентам дорогостоящие услуги, суля выигрыш в суде и большую компенсацию, хотя зачастую изначально понятно, что дело бесперспективное. По итогу люди, оказавшиеся в сложной ситуации, не получают квалифицированной помощи, да еще и тратят деньги, пишут "Известия".
"Мы оцениваем такие случаи как мошенничество со стороны юриста, который злоупотребляет доверием потребителя", – подчеркивают в Союзе потребителей в своем обращении к регулятору.
По мнению общественников, решить проблему могли бы новые ГОСТы для оказания юридической помощи.
Что конкретно хотят прописать в ГОСТах?
Стандарты планируют ввести для оказания юридической помощи в семейных, трудовых и имущественных отношениях. В документах закрепят основные нюансы взаимоотношений между теми, кто обращается за помощью, и теми, кто ее оказывает. Например, должны быть обозначены виды правовой помощи, консультаций, также в ГОСТах хотят описать, как именно составляются претензии, оцениваются судебные перспективы и многое другое.
А разве в России сейчас нет стандартов на оказание юруслуг?
Стандарт для потребителей существует: он действует более семи лет, однако документ нуждается в доработке, убежден председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Эксперт отметил, что сейчас активно юридические услуги оказывают самозанятые и индивидуальные предприниматели, а на них действующий стандарт не распространяется.
О том, что потребителей юридических услуг необходимо защитить, согласны и другие эксперты. Однако, по словам главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, ГОСТами эту проблему не решить. Он подчеркнул, что у граждан по-прежнему не будет алгоритма по выбору благонадежных юристов, а у государственных органов – инструментов для пресечения нарушений.
Павлов настаивает, что нужно вносить правки в федеральное законодательство, определив круг субъектов, которые будут иметь право оказывать гражданам юридические услуги, а также ввести санкции для нарушителей. Помимо этого, Минюст должен получить право контролировать рынок – вплоть до досудебной блокировки сайтов мошенников.
09:15:20 10-01-2024
Нужен реестр где по каждому юристу будет информация в каких направления в скольки делах участвовал и % выигрганых
09:39:16 10-01-2024
а в стране все что по ГОС ТУ нужно, все делается? даешь еще кучу!
09:58:16 10-01-2024
"Павлов настаивает, что нужно вносить правки в федеральное законодательство, определив круг субъектов, которые будут иметь право оказывать гражданам юридические услуги". ----- Опять кому-то хочется олигополию создать. Может хватит уже? По факту для выстраивания нормальных отношений с юристом/адвокатом нужно четко определить цели и задачи, которые ставятся перед юристом, а также сроки. Гонорар обязательно нужно делить на "базовый" (вне зависимости от результата, лучше его сделать относительно небольшим: разовый, ежемесячный или, например, за каждое состоявшееся судебное заседание) и "гонорар успеха" (за достигнутый результат). Выстраивайте прозрачные и понятные отношения, не ленитесь договариваться, а кто из юристов против и пытается навести тень на плетень - не соглашайтесь и говорите ему "до свидания". Найти другого, адекватного - не проблема, рынок конкурентный
11:10:52 10-01-2024
Выполняйте Федеральный закон и соблюдай те ГОСТы по продуктам питания ХЛЕБ , СЫР, КОЛБАСА.
11:33:20 10-01-2024
А как быть с теми кто представляется юристом, а по факту юридического образования не имеет? К примеру бегает по г.Барнаулу такой типа юрист Меньшиков А.А.. А по факту даже никогда на юрфаке не учился.
11:48:57 10-01-2024
это приведет к тому, что юристы будут больше отказывать тем, у кого нет доказательств, чьи позиции сомнительны, сроки давности пропущены. А жалоб будет больше. Каждому юристу лучше иметь дело с шаблонным делом и с полным набором относимых и допустимых доказательств. А тонкие и хлипкие по доказательствам дела особо никому не нравятся. Материя тонкая. Кто увидел, а кому опыта не хватило. Как тут, с каким аршином.
11:58:07 10-01-2024
Прокуратуре Барнаула (а в целом по всей России) необходимо срочно проверить все юридические фирмаы по факту лигетимности, так называемых юристов и адвокатов (которые даже и не учились по этому профилю).Также проверить агенства недвижимости (должны быть лицензии ) а то получается риэлторы это уже и преступники (примеры есть). Так же проверить ценообразование ряда ТСЖ (смутное представление для народа,когда повышают тарифы по комуналке ). Если прокуратура делает отписки ,значит пришло время работать ФСБ. Это не возможно так жить в обществе где только обман и коррупция.