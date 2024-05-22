В Алтайском крае задержали водителя, насмерть сбившего 16-летнюю девочку
Следствие планирует арестовать фигуранта
22 мая 2024, 19:59, ИА Амител
В Солонешенском районе задержали подозреваемого в наезде на 16-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, установить причастного к ДТП удалось благодаря совместным действиям следователей СК и сотрудников отдела полиции.
По данным следствия, поздним вечером 21 мая в селе Солонешном девочка возвращалась с прогулки домой и по пути была сбита транспортным средством. Водитель скрылся с места происшествия, однако сегодня его удалось задержать.
В ближайшее время следователь подаст ходатайство об аресте подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе находился ли он в состоянии опьянения в момент совершения ДТП.
20:59:30 22-05-2024
Почему нельзя уничтожить при попытке к бегству?
21:22:13 22-05-2024
Не хотелось бы желать, но лучше сам ба разбился, чем не винного человека убить.
10:26:58 23-05-2024
Смерть, это всегда нехорошо. А смерть в наушниках, совсем плохо. Подробности бы.
07:55:24 24-05-2024
Гость (10:26:58 23-05-2024) Смерть, это всегда нехорошо. А смерть в наушниках, совсем пл... Тебе больше нечего из себя выдавить про погибшую девочку?