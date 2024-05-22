В Алтайском крае задержали водителя, насмерть сбившего 16-летнюю девочку

Следствие планирует арестовать фигуранта

22 мая 2024, 19:59, ИА Амител

Разбитое стекло автомобиля / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

В Солонешенском районе задержали подозреваемого в наезде на 16-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, установить причастного к ДТП удалось благодаря совместным действиям следователей СК и сотрудников отдела полиции.

По данным следствия, поздним вечером 21 мая в селе Солонешном девочка возвращалась с прогулки домой и по пути была сбита транспортным средством. Водитель скрылся с места происшествия, однако сегодня его удалось задержать.

В ближайшее время следователь подаст ходатайство об аресте подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе находился ли он в состоянии опьянения в момент совершения ДТП.