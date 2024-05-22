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В Алтайском крае задержали водителя, насмерть сбившего 16-летнюю девочку

Следствие планирует арестовать фигуранта

22 мая 2024, 19:59, ИА Амител

Разбитое стекло автомобиля / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю
Разбитое стекло автомобиля / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

В Солонешенском районе задержали подозреваемого в наезде на 16-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, установить причастного к ДТП удалось благодаря совместным действиям следователей СК и сотрудников отдела полиции.

По данным следствия, поздним вечером 21 мая в селе Солонешном девочка возвращалась с прогулки домой и по пути была сбита транспортным средством. Водитель скрылся с места происшествия, однако сегодня его удалось задержать.

В ближайшее время следователь подаст ходатайство об аресте подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе находился ли он в состоянии опьянения в момент совершения ДТП.

ДТП Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

20:59:30 22-05-2024

Почему нельзя уничтожить при попытке к бегству?

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Александр

21:22:13 22-05-2024

Не хотелось бы желать, но лучше сам ба разбился, чем не винного человека убить.

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Гость

10:26:58 23-05-2024

Смерть, это всегда нехорошо. А смерть в наушниках, совсем плохо. Подробности бы.

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Гость

07:55:24 24-05-2024

Гость (10:26:58 23-05-2024) Смерть, это всегда нехорошо. А смерть в наушниках, совсем пл... Тебе больше нечего из себя выдавить про погибшую девочку?

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