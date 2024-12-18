В Алтайском крае при пожаре на конюшне погибли четыре лошади

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров

18 декабря 2024, 09:35, ИА Амител

Фото: МЧС России / t.me/mchs_official

В Алтайском крае во время пожара на конюшне в селе Глушинка Косихинского района погибли четыре лошади, сообщили в МЧС России.

На месте работали девять специалистов и пять единиц техники. Они потушили пламя на 300 "квадратах".

"До приезда огнеборцев МЧС России из горящего помещения вывели 6 лошадей и 17 коров. К сожалению, 4 лошади погибли", – говорится в сообщении.

Что стало причиной возгорания, не уточняется.