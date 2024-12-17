В Барнауле при пожаре в частном доме погибли два человека

Предположительно, дом загорелся из-за неосторожного курения

17 декабря 2024, 23:10, ИА Амител

Пожар в Братском проезде / Фото: t.me/mchs_altkray

В Барнауле в частном жилом доме в Братском проезде произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар ликвидировали на площади 15 "квадратов". В доме горели личные вещи.

"Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.

Над ликвидацией пожара работало одно звено газодымозащитной службы.

Ранее в селе Чистюнька Топчихинского района в частном жилом доме произошел пожар.

Тогда в МЧС также уточнили, что причиной пожара, вероятнее всего, стала неосторожность при курении.