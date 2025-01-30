В Алтайском крае при пожаре в частном доме пострадали два человека

В доме также проживало трое детей, они успели покинуть опасную зону

30 января 2025, 16:30, ИА Амител

Пожар / Фото: МЧС Алтайского края

В Бийском районе Алтайского края произошел пожар в частном деревянном доме в селе Старая Чемровка, сообщили в МЧС региона.

Прибывшие огнеборцы потушили возгорание на площади около 20 "квадратов".

В работе были задействованы три пожарные автоцистерны. К месту происшествия прибыли две машины скорой помощи: пострадали мужчина и женщина.

"Последствия могли бы быть еще серьезнее, ведь в доме проживают трое детей, самому младшему из которых не более трех лет. К счастью, несовершеннолетние без посторонней помощи быстро покинули опасную зону и не пострадали", – рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил использования печи: хозяева растапливали ее при помощи горючей жидкости.

Пожарные извещатели в доме установлены не были.