В Алтайском крае при пожаре в частном доме пострадали два человека
В доме также проживало трое детей, они успели покинуть опасную зону
30 января 2025, 16:30, ИА Амител
В Бийском районе Алтайского края произошел пожар в частном деревянном доме в селе Старая Чемровка, сообщили в МЧС региона.
Прибывшие огнеборцы потушили возгорание на площади около 20 "квадратов".
В работе были задействованы три пожарные автоцистерны. К месту происшествия прибыли две машины скорой помощи: пострадали мужчина и женщина.
"Последствия могли бы быть еще серьезнее, ведь в доме проживают трое детей, самому младшему из которых не более трех лет. К счастью, несовершеннолетние без посторонней помощи быстро покинули опасную зону и не пострадали", – рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил использования печи: хозяева растапливали ее при помощи горючей жидкости.
Пожарные извещатели в доме установлены не были.
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